Mannheim. (oka) Nachdem die Mannheimer SPD die überquellenden Mülleimer und das achtlos weggeworfene Verpackungsmaterial am Plankenkopf nahe der Filialen von Fastfood-Ketten kritisiert hat, meldet sich die Mannheimer Stadtverwaltung zu Wort. Man arbeite derzeit an einer Lösung, so eine Rathaussprecherin.

Dabei geht es um Reinigungsauflagen für gastronomische Betriebe, die über eine Außenbewirtschaftung verfügen. Denn um die in einer Fußgängerzone wie den Planken betreiben zu können, ist die Erlaubnis einer Sondernutzung nötig. Damit die betroffenen Fastfood-Filialen diese Erlaubnis weiterhin erhalten, könnte man sie mit einer Auflage verknüpfen. Zum Beispiel, dass die Betriebe für die Sauberkeit in einem 20-Meter-Radius rund um die ihnen überlassene Außenfläche verantwortlich sind. "Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung prüft derzeit Regelungen in anderen Städten", informierte die Sprecherin.