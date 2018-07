Von Volker Endres

Mannheim. Strahlender Sonnenschein, fetzige Rhythmen, lachende Kinder - auch in der 29. Auflage hat die Traditionsveranstaltung "Sport und Spiel am Wasserturm" am gestrigen Sonntag ihren Stellenwert bewiesen. Rund 20.000 Besucher fanden sich im Herzen der Quadratestadt ein. Das Lob dafür kam von höchster Stelle: "Mannheim kann sich über so eine Veranstaltung glücklich schätzen", sagte Martin Lenz, Präsident des Badischen Sportbundes.

"Ein Schaufenster für den Breitensport an der zentralen Stelle in der Stadt - etwas Vergleichbares gibt es im ganzen Sportbund nicht noch einmal", schwärmte der Funktionär weiter. Tatsächlich zeigte der Mannheimer Sport abseits von "König Fußball" seine beeindruckende Bandbreite, verwandelten rund 30 Vereine mit über 1000 Helfern das gesamte Gelände rund um das Wahrzeichen in eine bunte Sportwelt. Und am Rande tobten sich die Maskottchen der lokalen Sportwelt aus. Wobei nicht alle dabei waren: "Udo" als Glücksbringer der SAP-Arena fehlte ebenso wie die Eule der TSG Friesenheim oder auch Mitfavorit "Secki", das Rennpferd der Seckenheimer Galopprennbahn.

Austoben konnten sich die kleinen und schon etwas größeren Teilnehmer auf einer der drei Bühnen oder bei den unzähligen Mitmachangeboten rund um das Wahrzeichen. Fotos: Kreutzer

"Teilweise waren die Kostüme zwar vorhanden, aber es fehlte am Inhalt", erklärte Jugendreferent Michael Holzwarth von der Sportkreisjugend. So war der Weg frei für einen Gast: "Olli, der Eisbär", Glücksbringer der Sportkreisjugend Bruchsal, hängte die Lokalmatadoren ab, siegte vor "Conny" von den Rhein-Neckar Löwen. Es war einer der wenigen echten "Wettbewerbe" am Wasserturm. Ansonsten stand der Sport aus Freude an der Bewegung im Vordergrund. So auch beim "Purzelbaum-Weltrekord" des Mannheimer Turngaus. Bei der Stichprobe stand der Zähler bei 11.077. "Aber da kommen im Laufe des Tages sicher noch ein paar dazu", erklärte Nicole Fitterling, "offizielle Zählerin" des Turngaus. "Wir wollen bis Ende des Jahres mit Purzelbäumen die Welt umrunden."

Vanessa Merzig sammelte fleißig mit: "Das waren zehn", sagte die Sechsjährige stolz. Dabei waren Purzelbäume nicht das einzige Mitmachangebot für die jüngsten Nachwuchssportler, die sich in einem Großteil der olympischen Disziplinen und weit darüber hinaus ausprobieren konnten. Sabine Hamann, neue Vorsitzende des Mannheimer Sportkreises, freute sich über das gelungene Angebot. Ihr Dank galt den ehrenamtlichen Helfern, die nicht nur die Vereine tragen, sondern sich auch für das gemeinsame Fest einbrachten. "Ich will weiter an einer guten Ehrenamtskultur arbeiten", kündigte sie an.

Helferin Kerstin Greulich vom SV 98/07 Seckenheim opferte gerne ihren Sonntag und trat mit ihren Kindergruppen gleich zwei Mal auf der Bühne auf. Allerdings war der Übungsleiterin das Wetter fast ein bisschen zu gut. "Ohne Turnschläppchen oder zumindest Socken geht mir kein Kind auf die Bühne". Die barfüßigen Capoeira-Gruppen tummelten sich auf der Rasenfläche am Friedrichsplatz. "Es war eine gute Entscheidung, den Rasen für den Sport zu nutzen", befand Uwe Kaliske, Leiter des Fachbereichs Sport, und freute sich über eine rundum gelungene Veranstaltung. Die rund 80 Auftritte auf den drei Bühnen bestätigten ihn dabei ebenso wie die unzähligen Mitmachstationen.