Mannheim. (oka) Vor lauter Wahlwerbung das Verkehrsschild übersehen – das war im Vorfeld der Kommunalwahl 2019 in der Innenstadt, aber auch in den Stadtteilen häufiger der Fall. Die übermäßige – teilweise nicht rechtskonforme – Plakatierung sorgte damals für erheblichen Ärger. Jetzt hat der Gemeinderat eine neue Plakatierungsregelung beschlossen, die ab Januar 2021 in Kraft tritt.

Politische Parteien, Wählervereinigungen und Einzelkandidaturen, aber auch gemeinnützige Vereine und Institutionen mit lokalem Bezug haben weiterhin die Erlaubnis auf Plakatwerbeständern und auf Litfaßsäulen zu werben. Im Rahmen eines Wahlkampfs dürfen Plakate frühestens sechs Wochen vor dem Wahltermin angebracht werden. Aufgrund von einschlägigen Urteilen wäre eine rechtssichere Regelung im Rahmen des sogenannten "Grundsatzes der abgestuften Chancengleichheit", also einer unterschiedliche Höchstzahl von Plakaten je Partei, nur sehr umsetzbar gewesen, sodass eine veränderte Höchstgrenze zu Wahlkampfzeiten nicht aufgenommen wurde. Die bisherige Höchstgrenze von 500 Plakaten außerhalb von Wahlzeiten bleibt bestehen.

Allerdings müssen aus Gründen der Stadtgestaltung bestimmte Plätze und Straßenabschnitte künftig plakatierungsfrei bleiben. Dazu zählen unter anderem der Rathausplatz in Feudenheim, der Neumarkt in der Neckarstadt-West, der Meeräckerplatz im Lindenhof, der Marktplatz in Rheinau sowie die Seckenheimerstraße und die Otto-Beck-Straße in der Schwetzingerstadt. Ein Plakatierungsverbot an Verkehrszeichen und -einrichtungen – zum Beispiel an Ampelanlagen oder Parkscheinautomaten sowie an deren Pfosten verringert die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plakatierungsmöglichkeiten. Zudem ist die Plakatierung an allen Brückenbauwerken untersagt.

Die neuen Regelungen gelten sowohl für politische Parteien, Wählervereinigungen, Gruppierungen und Einzelkandidaturen als auch für sonstige privilegierte Institutionen und Vereine mit Sitz in Mannheim.