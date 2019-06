Mannheim. (mare) "Wollt Ihr weiter mit uns dem Heavy Metal huldigen?" "Seid Ihr ebenso wie wir besessen vom Heavy Metal?" Tausend Kehlen brüllen "Yeah". Tausend Hände gehen in Form der "Pommesgabel" 🤘 nach oben. Ja, es ist tatsächlich eine regelrechte Messe, die Powerwolf am Dienstagabend beim Mannheimer Zeltfestival zelebrieren. Eine Heavy Metal-Messe.

Kamera: Estelle Fischer

Die Glocken läuten am Dienstagabend um kurz vor 20 Uhr. Die dominierende Farbe auf dem Gelände rund ums Zeltfestival ist schwarz. Nach dem Pop von Nena und Rock von Status Quo folgen jetzt also die harten Klänge - Heavy Metal ist angesagt.

Die Saarbrücker Band um Frontmann Attila Dorn, Keyboarder Falk Maria Schlegel, die Gitarristen Matthew und Charles Greywolf und Drummer Roel van Helden wird von ihren Fans schon sehnsüchtig erwartet. "Powerwolf, Powerwolf"-Rufe hallen schon vor Konzertbeginn durchs Zelt.

Da kann man eigentlich schon von Jüngern statt von Fans sprechen, was auch dem Image der Gruppe entspricht. Denn Powerwolf spielen und inszenieren sich mit christlicher Symbolik und haben sich so eine Nische in der weiten Metal-Welt geschaffen. Die Kostüme der Musiker erinnern an Priester-Roben, Kreuze überfluten die Bühne, Sänger Attila Dorn nippt aus einem Kelch - man könnte sich fast in einer katholischen Messe wähnen.

Powerwolf + Amaranthe beim Zeltfestival - Die Fotogalerie



















Fast. Denn spätestens das riesige Backdrop mit dem zähnefletschenden Wolf zeigt: Hier geht's nicht besinnlich zu. Entsprechend legt die Band mit "Fire & Forgive" vom aktuellen Album "The Sacrament of Sin" los. Die Meute hängt den Wölfen vom ersten Ton an an Lippen und Instrumenten und feiert Nummern wie das passend betitelte "Amen & Attack", "Army of the Night" oder "Killers with the Cross" gnadenlos ab.

Das Publikum ist textsicher, fast jedes Wort wird mitgesungen. Die Songs sind auch catchy genug, sodass auch Powerwolf-Neulinge schnell in den Reigen einstimmen können. Böse Zungen könnten nun behaupten: "Haste einen Song gehört, haste alle gehört." Klar, die vielen "Oh Oh"-Parts ähneln sich schon. Das Wort "Halleluja" wird in den Texten inflationär gebraucht. Ist aber egal. Denn Band wie Fans haben Bock auf eine Metal-Messe.

"Ist das geil, Monnem'", entfährt es Attila Dorn mehr als einmal. Überhaupt unterhält der redselige Frontmann im Verbund mit Organist Falk Maria Schlegel zwischen den Songs mit witzigen Ansagen. "Wollt Ihr mit uns sündigen", wird das Publikum betört. "Bei mir ist unten rum alles nass", frotzelt Dorn vielsagend mit einem Augenzwinkern, bevor die Band "Resurrection by Erection" anstimmt.

Apropos nass: 30 Grad draußen, da steht im Zelt die Luft. Es wird geschwitzt. Es mieft. Ist aber egal. Denn Band wie Fans haben richtig viel Bock auf die Metal-Messe.

Die wird im übrigen schon von den Einheizern gefeiert. Zu Majesty haben sich schon hunderte Fans im Zelt eingefunden und feiern die Power-Metaller eine halbe Stunde lang ab. Eine Nummer größer geht's bei den schwedisch-dänischen Modern-Metallern Amaranthe zu. Die Gruppe versammelt schon eine ordentliche Schar vor der Bühne und wird richtig abgefeiert. Blickfang ist natürlich Frontfrau Elize Ryd, die die Songs des aktuellen Albums "Helix" voller Inbrunst ins Zeltenrund schmettert. Der Lohn ist ein mehr als wohlwollender Applaus.

Der aber natürlich nicht mit dem Headliner vergleichbar ist. Am lautesten wird bei "We Drink your Blood" mitgegrölt, als sich Powerwolf mit "Lupus Dei" zunächst verabschieden, machen die Jünger lautstark klar: Wir wollen mehr.

Und sie kriegen mehr. Bei der kleinen Predigt zum Zugabenblock kniet sich das komplette Zelt hin und erhält die Absolution, mit den Rausschmeißern "Sanctified with Dynamite" und "Werewolves of Armenia" schicken die Wölfe ein mattes, aber glückliches Publikum nach Hause in den Sonnenuntergang. Amen.