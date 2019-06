Mannheim. (RNZ) Besucher des dreitägigen Festivals Maifeld-Derby, das vom gestrigen Freitag bis Sonntag, 16. Juni, auf dem Maimarktgelände stattfindet, können das Festival bequem mit Bus und Bahn erreichen. Allerdings gibt es für die Stadtbahnlinie derzeit aufgrund von Bauarbeiten in der Theodor-Heuss-Anlage einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Diese pendeln zwischen den Haltestellen Luisenpark/Technoseum und Neuostheim, dort kann man in die Buslinie 50 Richtung Maimarkt umsteigen.

Festival-Besucher haben außerdem die Möglichkeit, mit der Stadtbahnlinie 6A bis etwa 0 Uhr über Neuhermsheim bis zur Haltestelle SAP Arena S-Bahnhof zu fahren und dort in die Buslinie 50 Richtung Maimarkt umzusteigen oder ab der Haltestelle SAP Arena Süd das Maimarktgelände nach einem kurzen Fußweg zu erreichen. Zudem bedient die Buslinie 45 am Freitagabend bis etwa 20 Uhr die Haltestelle Maimarkt.

Zusätzliche Busfahrten der Linie E sorgen in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag für eine schnelle Abreise. In der Zeit von 23.55 bis 3.25 Uhr fahren die Zusatzbusse im 20-Minuten-Takt von der Haltestelle Maimarkt über die Haltestellen Hans-Thoma-Straße, Neuostheim, Carl-Benz-Stadion, Luisenpark/Technoseum, Planetarium, Möhlstraße zum Hauptbahnhof Mannheim. Für die Veranstaltung gilt eine Kombi-Ticket-Vereinbarung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN): Die Eintrittskarte zum Maifeld-Derby ist gleichzeitig Fahrschein für Bus und Bahn. Das Kombi-Ticket ist am Veranstaltungstag für die Hin- und Rückfahrt mit allen Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen (auch Regional-Express, Regionalbahn und S-Bahn) im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar, also auch für die Zusatzbusse der RNV, gültig.