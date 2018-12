Ein falsch geparktes Auto in der Mittelstraße war eins der zwölf Fahrzeuge, die am Freitagabend abgeschleppt wurden. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Ein schwarzer Wagen parkt direkt auf der Ecke Mittel- und Pflügersgrundstraße am Alten Volksbad. Ein Autofahrer möchte von der Mittel- in die Pflügersgrundstraße einbiegen, ein anderer kommt ihm entgegen - Stillstand. In der Mittelstraße staut sich deshalb der Verkehr, auch die Straßenbahn steht still. Genau diese Situationen sind es, die Mannheims Sicherheitsdezernenten Christian Specht (CDU) auf die Palme bringen. "Es entstehen Gefahrensituationen", betont er. Gerade im Stadtteil Neckarstadt-West ist Falschparken ein großes Problem. Viele Anwohner sind genervt, auch weil sie den Eindruck haben, dass Parkverstöße kaum geahndet werden. Die Stadt hat reagiert und seit August gleich mehrere Abschleppaktionen im Viertel durchgeführt. So auch am Freitagabend. Die Bilanz: zwölf abgeschleppte Fahrzeuge.

Ein Großaufgebot von Mitarbeitern des Besonderen Ordnungsdiensts (BOD) ist unterwegs und meldet widerrechtlich abgestellte Autos. Fünf Abschleppdienste sind mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. "Wir wollen nicht abschleppen", betont Specht. "Das ist für uns nämlich unwirtschaftlich." Aber man könne dieses soziale Fehlverhalten eben auch nicht durchgehen lassen. Die in Mannheim regelmäßig durchgeführte Sicherheitsbefragung habe ergeben, dass mit Graffiti beschmierte Wände, illegal entsorgter Müll und Falschparken dazu beitragen, dass das subjektive Sicherheitsempfinden von Anwohnern sinke, wenn sie den Eindruck haben, dass nichts dagegen unternommen wird. "Dem wollen wir in der Neckarstadt-West entgegen treten", erklärt Christian Sprecht. Zu der Strategie gehören neben verstärkten Patrouillen von kommunalen Ordnungshütern auch Aktionen gegen Parksünder.

Und die gibt es reichlich an diesem Abend, vor allem in den engen Seitenstraßen. Da wird beispielsweise ein Auto mit ausländischem Kennzeichen auf den Abschleppwagen gehievt, das auf der gezackten Linie geparkt ist. Kaum ist der Abschleppwagen mit seiner Last abgedüst, nähert sich ein anderes Auto und parkt dreist vor den Augen der BOD-Beamten und Christian Specht auf den frei gewordenen "Parkplatz". "Da fällt mir jetzt nichts mehr ein", bemerkt Harald Born trocken. Der Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung spricht den Fahrer an und schlägt ihm freundlich vor, sich einen neuen Parkplatz zu suchen. Er wolle doch nur schnell etwas abgeben, beteuert der.

Solche Ausreden hören die kommunalen Ordnungshüter jeden Tag, und immer öfter auch wüste Beschimpfungen. "Der Respekt vor der Uniform hat abgenommen", erzählt einer der Beamten. "Es geht schon rauer zu." Dieser Falschparker jedoch verzichtet auf Verbalattacken und fährt davon. Um die Ecke steht ein Lieferwagen einer Sanitärfirma im absoluten Halteverbot. "Abschleppen ist für uns die letzte Option", sagt Born. Er zückt sein Handy und wählt kurzerhand die Notfallnummer, die auf dem Wagen angebracht ist. Ein Mitarbeiter der Firma meldet sich. Er wohnt in der Straße und verspricht, den Transporter sofort umzuparken.

Dass es in der Neckarstadt-West zu wenig Parkraum gibt, ist Specht und Born bewusst. "Wir ermitteln den Fahrzeughalter, und wenn es ein Anwohner ist, dann versuchen wir immer erst ihn zu kontaktieren, bevor wir abschleppen", betont Born. Bei den Falschparkern halten sich Mannheimer und Auswärtige die Waage. Einen Anwohnerparkausweis wie in anderen Stadtteilen gibt es nicht, der Bezirksrat habe dies immer wieder verhindert, so Christian Specht. Er wolle jedoch einen neuen Vorstoß wagen, denn: "Der Parkausweis hat Vorteile für die Anwohner." Auch der Bau eines Parkhauses sei im Gespräch, verrät der Sicherheitsdezernent.

Der schwarze Wagen am Alten Volksbad wird auch nicht abgeschleppt. Passanten machen die BOD-Beamten darauf aufmerksam, dass im Alten Volksbad ein Flohmarkt stattfindet und der Fahrzeugbesitzer womöglich dort ist. Man lässt ihn ausrufen und tatsächlich: Eine Frau eilt heraus und fährt den Wagen weg. So hat sie 220 Euro gespart. So viel kostet es nämlich, wenn man sei Fahrzeug beim Abschleppdienst wieder auslösen möchte. Ein Knöllchen gibt es aber trotzdem.