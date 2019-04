Von Tillmann Bauer und Carsten Blaue

Mannheim. Es war nass, es war kalt, und es regnete. Und doch standen am Donnerstagnachmittag einige Menschen an der Brücke am Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Überall leuchteten Blaulichter und es war laut. Passanten verharrten mit fragenden Blicken, eine junge Frau machte große Augen: „So etwas habe ich noch nie gesehen.“ Auch erfahrene Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nicht.

Um 13.25 Uhr war in Neuostheim eine Straßenbahn der RNV-Linie 6 im Bereich Dürerstraße und Theodor-Heuss-Anlage mit einem Kipplastwagen zusammengestoßen. Dabei wurde fast die halbe Bahn aus den Schienen gehoben. Im Zug saßen auch viele Kinder. Zehn von ihnen waren unter den 22 Personen, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden mussten. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen waren längst wieder zu Hause, als die Bergung der Bahn begann.

Straßenbahnunfall in Mannheim-Neuostheim





















„Für viele war das natürlich erst mal ein Schock“, sagte vor Ort Polizeikommissar und Verkehrsunfallleiter Knut Gerstner der RNZ. Unmittelbar nach dem Unfall wurden die Betroffenen ins Foyer eines Bürogebäudes gebracht. Hier hatte die Polizei eine Sammelstelle eingerichtet, an der auch der Kreisverband Rhein-Neckar des Roten Kreuzes seine Arbeit tat. Insgesamt waren die Besatzungen von vier Rettungs- und vier Krankenwagen im Einsatz, dazu zwei Notärzte. Sie waren nur drei Minuten nach dem Unfall alarmiert worden. Einige der Kinder seien „traumatisiert“ gewesen, so Gerstner: „Wir haben direkt die Eltern verständigt.“ Bis alle Kinder abgeholt worden seien, habe es zwei Stunden gedauert. Gerstner: „Insgesamt hatten wir die Situation schnell im Griff.“

Viel schwieriger gestaltete sich am Nachmittag die Bergung der Straßenbahn. Der Lkw hatte den mit knapp 40 Fahrgästen besetzten Zug unmittelbar vor der Unterführung einer Eisenbahnbrücke rechts vorne touchiert: „Der Aufprall war gar nicht so hart“, schilderte ein RNV-Sprecher die Situation auf RNZ-Anfrage. Doch der Kipplaster erwischte die Straßenbahn an einer ungünstigen Stelle, nämlich vorne am ersten Drehgestell. Dadurch entgleiste sie. Ihre Restgeschwindigkeit sorgte dafür, dass auch die folgenden Zugteile aus den Gleisen sprangen.

Die Bahn wurde nach links abgelenkt und prallte hinter der Unterführung mit dem Führerhaus in die Seitenwand des Brückenbauwerks. Der Fahrer erlitt einen Schock bei dem Unfall, dessen Ursache noch unklar ist. Die Bahnstrecke musste anschließend im Abschnitt zwischen Luisenpark und Neuostheim gesperrt werden. Die Linie 6 fuhr in Richtung Neuostheim nur noch bis zur Haltestelle Luisenpark/Technoseum und wendete dort.

Zwischen den Haltestellen Luisenpark/Technoseum und der Endhaltestelle Neuostheim richtete die RNV einen Schienenersatzverkehr mit Taxen und Bussen ein. Bis zum Abend gab es auch für Autos, Fußgänger und Fahrradfahrer kein Durchkommen unter der Brücke. Für Ärger sorgte das aber nicht – im Gegenteil: „Solange niemandem etwas richtig Schlimmes passiert ist, ist doch alles gut“, sagte ein Mann, der die Bergung mit einem Arbeitskollegen beobachtete: „Gesundheit ist das Wichtigste.“ Dass er zunächst nicht zu seinem Auto konnte, das auf dem Parkplatz vor dem Stadion stand, machte ihm nichts aus. Erst als sich die Aktion in die Länge zog, bemerkte er scherzhaft: „Was machen wir jetzt?“.

Weil die Bahn so heftig entgleist war, musste sie gleich von zwei Kränen wieder in die Schienen eingehoben werden. Danach schleppte sie ein anderer Zug zum RNV-Betriebshof in die Möhlstraße, der nur etwa 500 Meter Luftlinie vom Unfallort entfernt ist. „Ein ungewöhnlicher Einsatz. Zum Glück ging es noch glimpflich aus“, atmete ein RNV-Sprecher am Abend im RNZ-Gespräch durch. Um 19.20 Uhr war die Störung behoben und die Brücke wieder passierbar.

Update: 4. April 2019, 20.37 Uhr