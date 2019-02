Mannheim-Feudenheim. (pol/sdm) In Mannheim ist es zu einem Einsatz in den Spinelli-Barracks gekommen. Die Polizei berichtet, dass ein 31-jähriger Mann am Samstagabend auffällig gewesen sein soll. Gegen 1 Uhr sei der Tunesier deutlich alkoholisiert in seine Unterkunft zurückgekehrt und habe sich mit den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gestritten.

Beim Eintreffen der Beamten soll der Asylbewerber sie mit zwei Messern bedroht haben und schließlich auf sie losgegangen sein. Nachdem der Einsatz von Pfefferspray nicht die erwünschte Wirkung gezeigt hatte, kam es schließlich zur Abgabe eines Schusses aus der Waffe eines der Beamten.

Daraufhin sei der Beschuldigte, welcher unverletzt blieb, geflüchtet. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndungen fand die Polizei den Mann unweit des Tatorts in einem Gebüsch liegend. Mithilfe eines Polizeihundes konnte er festgenommen werden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit einem Wert von 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war.

Er wurde im Laufe des Samstags den Ermittlungsrichtern beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Update: Montag, 11. Februar, 14.40 Uhr