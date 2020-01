Mannheim-Sandhofen. (pol/van) Nach einem Unfall zwischen einem Lastwagen und zwei Autos an der Kreuzung B44/Bürstadter Straße kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr in Richtung Mannheim-Waldhof, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte.

Gegen 8.50 Uhr war der 60-jährige Fahrer eines Lastwagens mit Kühlanhänger auf der B44 stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Bürstadter Straße bog er nach links in die Bürstadter Straße ab. Hierbei soll er laut Polizeibericht eine rote Ampel missachtet haben.

Auf der Kreuzung prallten dann der VW Up einer 25-jährigen Fahrerin und der VW Golf eines 79-jährigen Fahrers in den Lastwagen, die auf der B44 stadteinwärts fuhren und grün hatten. Der VW Up fuhr in die Zugmaschine, der Golf stieß leicht mit dem Kühlanhänger zusammen.

Bei dem Unfall wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand 11.500 Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme war die Frankenthaler Straße in Richtung Mannheim-Waldhof zeitweise gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Auch der ÖPNV musste zeitweise umgeleitet werden, was zu entsprechenden Verspätungen führte. Gegen 10.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Zeugen des Unfalls sollten sich unter der 0621/174-4222 bei der Polizei melden.