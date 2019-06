Mannheim. (pol/mare) Zwei junge Mannheimer sind Samstagnacht von Randalierern angegriffen worden. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 3.45 Uhr waren die beiden Männer zu Fuß in den Planken im Bereich der O3/P3 unterwegs, als sie auf eine Gruppe von acht Leuten stießen. Sofort seien sie mit Flaschen beworfen und auch mit Schlägen traktiert worden. Anschließend hätten die Unbekannten Steine in die Hand genommen und diese in Richtung der beiden Mannheimer geworfen.

Hierbei seien nicht nur die Angegriffenen getroffen worden. Auch die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts wurde beschädigt.

Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, zwei der Angreifer festzunehmen. Deren Komplizen konnten unerkannt flüchten. Eine brauchbare Personenbeschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor.

Sie bittet daher Leute, die zur fraglichen Zeit auf den Planken unterwegs waren und Auffälliges bemerkt haben, sich telefonisch unter 0621/12580 zu melden.

Die beiden Männer wurden derweil nur leicht verletzt, an der Schaufensterscheibe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die ersten Ermittlungen ergaben zudem, dass die beiden Angreifer unter dem Einfluss von Alkohol standen.