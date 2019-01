Mannheim. (pol/mare) Samstagabend, 18 Uhr, Straßenbahn 4 zwischen den Haltestellen Abendakademie und Alter Messplatz: Die Bahn ist proppenvoll. Doch das störte einen Exhibitionisten wenig. Die Polizei sucht nun per Phantombild nach dem Mann, wie die Beamten mitteilen.

Kurz vor 18 Uhr spielte der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann nämlich an seinem steifen Penis herum. Er deckte dies mit einer dunklen Tasche ab, sodass offenbar nur die 24-jährige Frau neben ihm, etwas davon mitbekam. Die 24-Jährige stand sofort auf und hielt sich danach am Ausstieg der Bahn auf. An der Haltestelle Klinikum verließ er die Bahn dann.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare, "Drei-Tage-Bart". Er trug eine dünne schwarze Tuch- oder Stoffmütze und eine dunkle Jacke und hatte eine schwarze Tasche bei sich.

Wer den Mann bemerkt hat, kann sich beim Kriminalkommissariat Mannheim unter Telefon 0621/174-4444 melden.