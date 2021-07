Der Lions Club Mannheim Quadrate hat das neue elektrische Rettungsboot finanziert. Am Samstag wurde es an die Retter auf dem Stollenwörthweiher übergeben. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Der 600 Meter lange und 160 Meter breite Stollenwörthweiher in Mannheim-Neckarau ist ein beliebtes Ausflugsziel. Am ehemaligen Baggersee befinden sich seit den 50er-Jahren gleich zwei Sommerbäder: das eine betrieben vom Volkstümlichen Wassersportverein Mannheim (VWM), das andere vom Schwimmverein Mannheim (SVM). In "normalen Zeiten" genießen dort jährlich rund 100.000 Menschen die Badeseeidylle. Doch auch unter den derzeitigen Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie bietet sich das gewohnte Bild: Kinder, die in eigens für sie hergerichteten Becken planschen. Eine kleine Gruppe Jugendlicher, die Abkühlung im See sucht. Ältere Schwimmer, die ihre Bahnen ziehen, während am Ufer Badegäste die Sonne genießen oder sich Bewegung mit Beachvolleyball oder Tischtennis verschaffen.

"Es ist wie an jedem Badesee. Doch wie an jedem Badesee, passieren auch am Stollenwörthweiher unschöne Dinge", sagt Dieter Wulff. Der Betriebsleiter des vom SVM betriebenen Bads "Stollen 2" meint damit sowohl Fast-Unfälle im Wasser als auch tatsächliche Badeunfälle. Viele davon nehmen dank der für die Notfallversorgung ausgebildeten Aufsichtspersonen in beiden Bädern einen glücklichen Ausgang. Manche jedoch verlaufen dramatisch und im schlimmsten Fall tödlich. So wie im August 2020, als eine ältere Frau ihren Schwimmunfall nur durch das schnelle Handeln zweier junger Badegäste – beides Mediziner – überlebte.

Nach dem Vorfall wurde Kritik laut, die Koordination der beiden Sommerbäder sei in solchen Fällen verbesserungswürdig. "Es wird ständig überlegt, wie die Rettungshelfer am schnellsten zum Verunglückten gelangen", betont Wulff. Angesichts der Größe des Sees seien die Wege oft lang, vor allem wenn ein Unfall in der Mitte passiere. Deshalb trat der SMV mit einem Wunsch an den Lions Club Mannheim Quadrate heran: "Wir brauchen ein Rettungsboot." Mit Erfolg: Am Samstag übergab der Serviceclub das mit einem Elektromotor betriebene, rote Rettungsboot. An die Spende geknüpft war jedoch eine Bedingung: "Wir haben ein von beiden Betreibern abgestimmtes Sicherheitskonzept für Notfälle verlangt", sagt Wolfgang Presinger, der das Projekt bei den Lions betreute.

Bislang hat jedes Bad seinen eigenen, abgegrenzten Rettungsbereich mit hauptamtlichen Badeaufsichten. Beim Schwimmverein werden sie von ehrenamtlichen Helfern der DRLG unterstützt. "Das hat sich über die Jahrzehnte so entwickelt", erklärt Wulff. Doch nun soll nach mehr als 60 gemeinsamen Jahren auch ein gemeinsames Sicherheitskonzept her. Jeder Notfalleinsatz wird unabhängig vom Unfallort künftig vom Aufsichtspersonal beider Bäder zusammen abgewickelt. "Die Trennung der Zuständigkeitsbereiche wird aufgehoben. Die Badeaufsichten von Stollen 1 und Stollen 2 sollen Diensthandys erhalten, mit denen sie im Notfall direkt miteinander kommunizieren können", so Wulff.

Das gemeinsam von VWM, SVM und DLRG erarbeitete Konzept sei weit gediehen, aber noch nicht ganz fertig. "Zumal wir jetzt noch etwas Zeit brauchen, um die Rettungshelfer für den Umgang mit dem Boot zu schulen", sagt Wulff und betont zugleich, dass das neue Konzept auch nach Inkrafttreten von allen Beteiligten ständig geprüft und angepasst werden soll. Rettungsboote an Badeseen sind nach Auskunft des Betriebsleiters vom Gesetzgeber nicht verpflichtend vorgeschrieben. Die Rede ist lediglich von "Rettungshilfsmitteln" wie etwa Schwimm- oder Standup-Brettern.

Ein elektrisch betriebenes Rettungsboot sei eine große Erleichterung. Nicht nur, weil die Helfer wegen der Geschwindigkeit von zehn bis zwölf Stundenkilometern schneller am Einsatzort sind. "Sondern auch, weil sie ausgeruht sind und nicht außer Puste ankommen", erklärt Wulff. Doch ein solches Boot ist teuer. Der Verein ist dankbar, dass der Lions Club die Anschaffungskosten in Höhe von 7500 Euro übernommen hat. "Mit der Stationierung hier bei uns am Stollen 2 sind wir am gesamten See deutlich besser aufgestellt", betont SVM-Vorsitzender Martin Seitz. "Es wäre das Beste, dass das Rettungsboot gar nicht erst zum Einsatz kommt. Aber wenn doch, ist es wichtig, dass die Helfer schnell zur Stelle sind", sagt Stephan Meeder vom Lions Club.