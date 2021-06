Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Als "Schloss des Jahres" startet das kurfürstliche Barockschloss in Mannheim jetzt wieder durch. Diesen Titel vergeben die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg jedes Jahr an ein Monument, in dem sich besonders viel getan hat. In Schloss Mannheim sind es gleich drei Projekte, mit denen man die Besucher zügig zurückgewinnen will: der Erlebnisraum Hofmusik, die virtuelle Reise durch das verlorene kurfürstliche Prunkschlafzimmer sowie die am Dienstag neu eröffnete Ausstellung "Das Schloss durch die Jahrhunderte".

Die wissenschaftlichen Volontäre Jonas Hock und Simon Sporenberg haben das Konzept entwickelt und umgesetzt. Ihre Ausstellung gibt einen anschaulichen Eindruck von Stadt und Residenz von der Gründung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, als das Schloss seine Funktion als Wohnsitz verlor, weite Teile umgenutzt wurden und Behörden wie der Rheinschifffahrtskommission zufielen. "Jahrhunderte, die kurz und prägnant in nur acht Vitrinen anhand eigener sowie von den Reiss-Engelhorn-Museen ausgeliehener Originalobjekte aus der jeweiligen Epoche dargestellt werden", beschreibt SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann die neue Ergänzung zur Dauerausstellung.

Die Geschichte beginnt mit dem Dorf Mannheim, das 766 im Lorscher Codex erstmals erwähnt wird. Dazu gezeigt werden archäologische Funde wie wertvolle Gürtelschnallen. "Die Zeit von Festung und Stadtgründung stellen wir mittels historischer Bleikugeln und einer Muskete als typischer Waffe dar", so Konservatorin Uta Coburger, die das Volontärsprojekt begleitete. Im Zuge ihrer Entdeckertour stoßen die Besucher in einer Vitrine neben Keramikscherben eines Ofens auch auf einen gut erhaltenen originalen Nachttopf. Damit wird auf alltägliche Gegenstände in der kurfürstlichen Residenz ebenso verwiesen wie auf die bedeutende Frankenthaler Porzellanmanufaktur, die von Carl Theodor (1724-1799) gegründet wurde.

Auch das für alle von der SSG verwalteten Monumente in 2021 geltende Motto "Exotik, Faszination und Fantasie" wird aufgegriffen. Anhand der Tapisserien der Neu-Indien-Serie im Erdgeschoss lassen sich die vielfältigen Einflüsse fremder Länder entdecken. Eine farbenfrohe und lebendige Bildervielfalt. Doch auf dem scheinbaren Paradies liegt aus heutiger Sicht der Schatten von Kolonialismus und Sklavenarbeit. "Die Themenjahre sind für uns stets Gelegenheit, neue Sichtweisen auf die Monumente und Dauerausstellungen zu legen und bestimmte Aspekte herauszuarbeiten", so Hörrmann.

Attraktive und neue Angebote sind aus Sicht des SSG-Geschäftsführers wichtig, um jetzt "ganz schnell Lust zu machen auf einen Besuch im Schloss". Um als Kulturanbieter wieder präsent zu sein, will man nicht darauf setzen, dass die Besucher automatisch wiederkommen. Zu lang war die Corona-Pause. "2020 hatten wir 18 Wochen, dieses Jahr 20 Wochen komplett geschlossen", berichtet Hörrmann und beziffert das Minus mit acht Millionen Euro im letzten und voraussichtlich sieben Millionen Euro in diesem Jahr. Alles sei zum Erliegen gekommen, und die Einnahmen aus Schlossführungen und Veranstaltungen ebenso weggebrochen wie die Erlöse aus Vermietungen und gebuchten Fototerminen.

Statt der üblichen Besucherzahl von mehr als 60.000 reduzierte sich die Zahl der Gäste 2020 auf 16.896 und damit um fast 73 Prozent. Da alle großen Messen als Präsentationsplattform abgesagt wurden, wolle man jetzt die Werbetrommel für die attraktiven Besuchsanlässe im Schloss rühren. Nicht nur im fernen Dubai, wo die SSG sich für die Expo-Weltausstellung angemeldet haben, sondern auch im Nahbereich. "Vom 15. Juli bis zum 15. September bieten wir ein Kombiticket für die Schlösser in Mannheim und Schwetzingen an", erklärt Sonja Menold, die neue Leiterin der Schlossverwaltung Mannheim, das speziell für die Sommerferien konzipierte Angebot, das man an unterschiedlichen Tagen einlösen kann. Mit dem Auftritt von Comedian Felix Lobrecht am 17. und 18. Juli zieht auch im Ehrenhof wieder Leben ein.

