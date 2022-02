Mannheim. (mpt) EM-Auftakt mit üblem Nachspiel: Nach der Eröffnungspartie zwischen Italien und der Türkei feierten am 11. Juni 2021 italienische und türkische Fans ausgelassen den Beginn der Fußball-Europameisterschaft. Um weit nach Mitternacht aber kippte die Stimmung. Am Wasserturm kam es um 2 Uhr zu einer Rangelei, dabei zückte ein 20-Jähriger aus Ludwigshafen ein Klappmesser und stach einem anderen Mann zweimal in den Rücken. Nun ist er wegen des Vorwurfs der Tötungsabsicht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Das Strafmaß fällt noch relativ glimpflich aus. Zum einen, da sich Täter und Opfer auf einen Vergleich mit zu zahlendem Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro geeinigt haben. Zum anderen, da der Vorfall nicht tödlich endete. "Sie hätten mit Ihrer Handlung einen anderen Menschen von jetzt auf nachher ins Jenseits befördern können. Dann säßen wir hier nicht wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern wegen Totschlags oder Mord", sagte Richter Joachim Bock bei der Urteilsverkündung im Landgericht. Das Opfer musste notoperiert werden. Unter anderem wurde eine Arterie im Rippenbereich getroffen. Der Geschädigte verlor einen Liter Blut und leidet bis heute sowohl physisch als auch psychisch an den Folgen.

Dabei hatte er eigentlich nur seine italienische Freundin und zwei weitere Begleiterinnen verteidigen wollen. Die drei Frauen sollen laut Staatsanwaltschaft am Wasserturm von einer Männergruppe angesprochen worden sein. Als der Geschädigte einschritt, sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die schnell eskalierte. Erst bekam das Opfer von einem Mittäter einen Faustschlag ins Gesicht. Dann stach ihm der Angeklagte, der ein rotes Türkei-Trikot trug, zweimal mit dem Klappmesser in den Rücken. Als der Geschädigte zu Boden ging, sei weiter auf ihn eingetreten worden.

Davon zeugen Untersuchungen einer Rechtsmedizinern, die eine Nasenbeinfraktur, Abbrüche an den Zähnen und weitere Blessuren, die auf Faustschläge und Fußtritte hindeuten, dokumentierte. Die lebensgefährliche Gewalteinwirkung resultierte aus den "zwei tiefen Stichverletzungen" am Rücken, nahe der Wirbelsäule. Dadurch wurde eine Zwischenrippen-Schlagader verletzt, eine arterielle Blutung konnte erst dank medizinischer Eingriffe gestillt – und somit wohl das Leben gerettet werden.

Der Angeklagte räumte seine Tat ein. "Ich weiß nicht, was in dieser Nacht mit mir los war", gibt der mittlerweile 21-Jährige zu Protokoll. Ende Juni 2021 habe der frühere Realschüler eigentlich eine Ausbildung als Elektroniker beginnen wollen. Nun sitzt er seit acht Monaten in Untersuchungshaft. "Es war ein schicksalhafter Tag für mich, ich weiß, wie der Junge litt", erklärt er. Die Verteidigung verweist in ihrem Plädoyer auf die Gruppendynamik. Die Situation habe sich hochgepeitscht und sei dann "völlig aus dem Ruder gelaufen". Der Mandant habe aus "vermeintlichen Solidaritätsverhalten" eingreifen wollen, aber "offenkundig falsch, überzogen und sinnlos" gehandelt. Als Freunde des Geschädigten zu Hilfe eilten, ergriffen der Angeklagte und seine Mittäter die Flucht. Da jedoch keine kriminelle Vorgeschichte vorliege und es sich um "eine Ausnahmetat" handele, plädierte die Verteidigung auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten.

Die Staatsanwaltschaft hingegen verwies darauf, dass der Angeklagte die Möglichkeit des Todes billigend in Kauf genommen habe. Eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten wurde gefordert. Letztlich liegt das Strafurteil nun in der Mitte.