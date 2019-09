Mannheim. (RNZ/mare) "Jetzt schlägt's #13" heißt das aktuelle Programm von Michael Mittermeier. Und damit kommt der Stand Up-Comedian nach Mannheim. Am 18. April 2020 hat er im Rosengarten jede Menge Pointen und Lacher im Gepäck.

Als "Godfather der Deutschen Stand Up" bezeichnet die Promo-Agentur Michael Mittermeier in ihrer Mitteilung. Die Zahl 13 steht bei seinem neuen Programm im Mittelpunkt: Es ist immerhin sein - genau - 13. Programm. "Für alle, die auch mal gerne im Flugzeug in Reihe 13 sitzen. Und für alle Triskaidekaphobier ist ein besonderer Platz reserviert", heißt es in der Pressemitteilung.

Los geht der Abend um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Karten gibt es ab sofort im PreSale. Und zwar hier. Ab 20. September gibt es die Tickets dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen, direkt bei der Promofirma hier oder unter der Hotline 06073/722740.