Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Polizei geht auch an diesem Montag wieder von einer als "Spaziergang" deklarierten und nicht angemeldeten Demonstration von Impfgegnern durch die Mannheimer Innenstadt aus. Mit Widerstand haben die Protestierenden aber nicht nur von den Beamten zu rechnen. Unter dem Motto "Uffbasse! Solidarität in der Pandemie mit Abstand und Rücksicht" rufen die beiden Grünen-Stadträte Chris Rihm und Gerhard Fontagnier dazu auf, eine friedliche Menschenkette um das Rathaus in E 5 zu bilden. Los geht es um 18 Uhr, die Kundgebung ist bereits genehmigt.

Mannheim stehe zusammen gegen "von Rechts inszenierte Aufmärsche", heißt es in dem Aufruf. Rihm und Fontagnier haben 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Aktion angemeldet. Beide sehen ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen den zwei Gruppen. Man habe aber aus Sicherheitsgründen schon einen Kompromiss gemacht: Zunächst sei eine Menschenkette zwischen Wasserturm und Rathaus geplant gewesen, so Fontagnier. Die Polizei hätte bei dieser Variante im Ernstfall aber weniger Möglichkeiten des Eingreifens als bei der jetzt vereinbarten Aktion gehabt. Bei der Menschenkette solle in Stille der Opfer der Pandemie in Mannheim gedacht und den Menschen im Gesundheitswesen Respekt gezollt werden.

In der Stadt war es in den vergangenen zwei Wochen zu Auseinandersetzungen zwischen teils sehr aggressiven und gewaltbereiten Gegnern der Corona-Politik und der Polizei gekommen. Am vergangenen Montag wurden dabei 15 Beamte verletzt. Die Stadt hat deshalb eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Bis Ende Januar nächsten Jahres sind sowohl die Organisation als auch die Teilnahme an nicht angemeldeten Veranstaltungen untersagt. Wer zu einem illegalen Protestaufmarsch aufruft, muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen.