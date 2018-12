Mannheim. (dpa/lsw/rnz) Im Prozess um mehrfachen Kindesmissbrauch im Weinheimer Miramar hat sich der Verteidiger des Angeklagten für eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft hingegen habe in der nicht öffentlichen Sitzung drei Jahre Haft gefordert, sagte der Anwalt am Donnerstag in Mannheim. Der Angeklagte war bislang auf freiem Fuß und ist geständig.

Laut Anklage soll sich der 51 Jahre alte gelernte Dachdecker 2016 und 2017 in dem Freizeitbad 18 Mal an den damals acht und neun Jahre alten Mädchen vergangen haben. Er soll überdies in dem Bad im Rhein-Neckar-Kreis Unterwasseraufnahmen von den unbekleideten Kindern gemacht haben (Az. 7 KLs 713 Js 7981/17). Zudem soll er kinder- und jugendpornografisches Material besessen und versucht haben, solches zu produzieren.

Update: 13. Dezember, 12.20 Uhr