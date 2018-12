Mannheim. (pol/mare) Den Griff in seine Tasche bemerkte ein Mann am Samstagabend. Er erwischte den Straßenräuber - doch es kam zum Kampf, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 21.10 Uhr hob der 28-Jährige an einem Geldautomat der Sparkasse an den Kapuzinerplanken Geld ab. An der Ampel O7/N7 versuchte dann der Dieb, in die Jackentasche des 28-Jährigen zu greifen. Doch der bemerkte das.

Es kam zur Rangelei, bei der der Geldbeutel auf die Straße fiel. Ein Komplize des Langfingers versuchte nun, den Geldbeutel zu schnappen. Das wiederum verhinderte ein 21-Jähriger, der mit dem 28-Jährigen unterwegs war. Er hielt den Komplizen fest - doch der wehrte sich nun mit den Fäusten.

Dem diebischen Duo gelang so die Flucht in Richtung Paradeplatz. Aber zumindest hatten sie keine Beute gemacht. Und sie wurden später vom 28-Jährigen und vom 21-Jährigen beschrieben. Und zwar so: Der erste Dieb sei gut 1,90 Meter groß gewesen und habe Vollbart getragen. Er sei schlank und mit schwarzer Mütze und Jacke bekleidet gewesen. Sein Komplize habe folgendes Erscheinungsbild: 1,80 bis 1,90 Meter groß, ebenfalls dunkelhäutig, dunkles Haar, braune Jacke.

Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 0621/1744444 bei der Polizei melden.