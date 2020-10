Mannheim. (pol/rl) Am Freitagmittag kam es zu einem Einbruch in den ehemaligen Baumarkt in der Zamenhofstraße. Im Innern sprühten die Täter den Inhalt von vier Feuerlöschern auf die dort gelagerten Sportgeräte. Durch das verteilte Löschpulver wurde kurz nach 13 Uhr der Feueralarm ausgelöst. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr flüchteten die Täter.

Der Sachschaden soll im sechsstelligen Bereich liegen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten das Polizeirevier Käfertal unter der 0621/718490 anzurufen.