Bei dem schweren Unfall auf der Jungbusch-Brücke am 16. Dezember 2017 wurden fünf Personen verletzt. Die Brücke war fast fünf Stunden gesperrt. Archiv-Foto: Priebe

Mannheim. (pol/mün) Die Jungbuschbrücke musste am Samstagabend für mehrere Stunden nach einem schweren Unfall mit fünf Fahrzeugen gesperrt werden.

Gegen 19.45 Uhr war ein Audi in Richtung Innenstadt unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Das Auto mit zwei Insassen kollidierte frontal mit mehreren Fahrzeugen, unter anderem mit einem Opel, der sich dann überschlug.

Insgesamt waren neun Menschen in den beteiligten Fahrzeugen - vier wurden schwer und zwei leicht verletzt und in umliegende Krankhäuser eingeliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, besteht bei einem zweijährigen Kleinkind Lebensgefahr.

Der 23-jährige Audi-Fahrer wurde schwer verletzt, konnte sich aber selbst aus seinem Auto befreien. Sein 30-jähriger Mitfahrer sowie die 31-jährige Opel-Fahrerin und das zweijähriges Mädchen im Opel mussten von der Feuerwehr befreit werden. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

Die Jungbuschbrücke wurde in beide Fahrtrichtungen bis gegen 1.40 Uhr gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim und die Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. An der Unfallstelle waren zwei Notärzte und insgesamt acht Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Update: 17. Dezember 2017, 15.30 Uhr