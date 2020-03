Mannheim. (pol/rl) Zu einem Feuer im Areal des Kleintierzuchtvereins in der Straße "An der Radrennbahn" kam es am Dienstagabend. Das teilte die Polizei mit.

Ein 83-Jähriger hatte gegen 18.40 Uhr in seiner Gartenparzelle Holzabfälle verbrannt. Der 83-Jährige versuchte noch erfolglos das Feuer selbst zu löschen und wurde dabei leicht verletzt.

Das Feuer geriet außer Kontrolle und griff auf die Bauten von zwei Parzellen über, sodass die Feuerwehr anrücken musste. Mehrere Löschzüge bekamen den Brand unter Kontrolle.

Mehrere Holzunterstände und unbewohnte Stallungen brannten dabei ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die leichten Verbrennungen des 83-Jährigen am Unterarm konnten vor Ort in einem Rettungswagen behandelt werden. Tiere kamen nicht zu Schaden.