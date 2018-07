Von Alexander Albrecht

Mannheim. Aus den Boxen dröhnen wummernde Beats, die hauptsächlich jungen Leute lehnen lässig an der Bar oder wippen zur Musik – im erfrischend klimatisierten Chaplin Club nahe des Wasserturms sollen sich in wenigen Minuten zehn Bürgermeister-Kandidaten vorstellen und einer davon gleich im Anschluss gewählt werden. Bürgermeister, ja, richtig gelesen – aber kein „richtiger“, der im Rathaus residiert. Seine Arbeitsplätze sind die Clubs, Bars, Restaurants – und er arbeitet regelmäßig, wenn andere schon schlafen: Mannheims erster Nachtbürgermeister („Night Mayor“). Einer, der die „Szene“ kennt und gleichzeitig Ansprechpartner für die lärm- und müllgeplagten Anwohner ist. Und für 50 Stunden im Monat auf Honorarbasis entlohnt wird. Ein Nebenjob.

Christian Sommer, der Geschäftsführer der Mannheimer Gründerzentren GmbH, verfolgt mit dem Posten auch handfeste wirtschaftliche Interessen, wie er in seiner Begrüßungsrede unverhohlen andeutet. Im israelischen Tel Aviv hat sich eine boomende Start-up-Szene entwickelt – wegen seines dynamischen Nachtlebens. Mannheim soll sich die Stadt zum Vorbild nehmen. Große Pläne. Große Worte wählt Matthias Rauch, der Leiter der Kulturellen Stadtentwicklung. „Heute schaut Deutschland nach Mannheim“, sagt er und freut sich über das tatsächlich riesige Medieninteresse an der Wahl zum bundesweit ersten Nachtbürgermeister. Ein Marketing-Coup sondersgleichen. Dreieinhalb Minuten haben die zwei Frauen und acht Männer danach Zeit, sich mit einer Rede die Gunst der rund 200 Zuhörer zu sichern. Wobei das Gesagte von Folien flankiert wird, die über eine Leinwand flimmern und von allen Bewerbern ausgearbeiteten werden mussten.

Als erster ist Hakan Bozkurt dran. Der überregional bekannte DJ und Musikproduzent hat bei einer Vorabstimmung im Internet knapp vorne gelegen und sich damit einen Punkt in der Gesamtwertung gesichert. Doch Bozkurt versagen die Nerven. Viel zu aufgeregt ist er, die Blätter kann er kaum halten, so sehr zittern seine Hände. Auch beim Kurzinterview mit Moderatorin Janina Klabes verhaspelt er sich. Das Publikum ist gnadenlos: Bozkurt bekommt von den Anwesenden die mit Abstand wenigsten Stimmen.

Wesentlich sympathischer und authentischer kommen zwei andere Kandidaten rüber: Da ist zum einen der Barchef Albert Gerstmeier, der einen kleinen „Fanclub“ mitgebracht hat. Er versetzt sich in die Probleme der Anwohner von Szenevierteln hinein und ist vom Jungbusch weggezogen, weil er das feierwütige Partyvolk nicht mehr ertragen hat. Die erst 24-jährige Annika Rotundo ist das Küken im Bewerberfeld. Die freiberufliche Grafikerin will nicht von oben herab „regieren“, sondern sämtliche Akteure mit einbeziehen. „Es geht um Eure Sicherheit, Euren Spaß und Eure Nacht“, ruft sie dem laut applaudierenden Auditorium zu.

Ein schlaksiger junger Mann mit Zopf schafft es, die beiden zu überbieten: Hendrik Meier. Dabei kommen die Wähler kaum hinterher, als der 27-Jährige seine „paar Ideen“ runter rattert. Der Student, der in wenigen Wochen seinen Masterabschluss an der Popakademie macht und Bands für Liveauftritte bucht, redet schnell. Wahnsinnig schnell.

Sein Programm ist erstaunlich. Meier fordert einen Blitzer am Luisenring, um die Nachtschwärmer zu schützen, er will sich für mehr Sicherheit zwischen der Innenstadt und dem Jungbusch engagieren und für ein Nachtticket für den öffentlichen Nahverkehr einsetzen, das 1,50 Euro kosten soll. Dieses Konzept hätte man eher von einem CDU-Mann erwartet, als von dem angehenden Kulturwissenschaftler. Meier schweben auch Pfandkisten vor, in denen die Partygänger ihre Flaschen stellen anstatt auf der Straße liegen zu lassen. „Wir müssen mehr miteinander reden“, bemüht er einen Allgemeinplatz. Und: „Lasst es uns cool machen“. Damit trifft Meier den Nerv des Publikums und einer Fachjury, die ihn jeweils auf Platz eins setzen und zum Nachtbürgermeister wählen. Am 1. August geht’s los.