Mannheim. (pol) Ein dreister Diebstahl hat sich am Donnerstag im Stadtteil Neckarau ereignet. Eine 38-jährige Autofahrerin hatte angehalten und einen Brief in den Briefkasten auf der anderen Straßenseite eingeworfen. Ein Dieb nutzte diese Gelegenheit, berichtet die Polizei. Obwohl der siebenjährige Sohn der Frau auf dem Rücksitz saß, griff der Unbekannte in das unverschlossene Auto und klaute einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag. Danach flüchtete der Täter zusammen mit einer Frau, die einen Kinderwagen schob.

Die Autofahrerin nahm sofort die Verfolgung auf, während sie gleichzeitig die Polizei rief. Die 38-Jährige forderte das Paar auf, stehenzubleiben und den Geldbeutel wieder herzugeben.

Der mutmaßliche Täter antwortete, das Portemonnaie liege in einer Seitengasse. Der Siebenjährige eilte dorthin und fand die Geldbörse tatsächlich. Nichts war daraus gestohlen worden. Das Paar mit dem Kinderwagen trennte sich jedoch.

Die Autofahrerin folgte der Frau weiter, bis die Polizei zu ihr aufschloss und die Tatverdächtige in der Friedrichstraße festnahm. Sie zeigte sich keiner Schuld bewusst und wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weitere Fahndung nach dem Mann war erfolglos.