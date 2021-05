Mannheim. (pri) Am Mittwoch wurde die Tierrettung Rhein-Neckar zu einer Biberrettung nach Mannheim-Feudenheim gerufen. Dort war ein Biber 14–16 Meter von der Neckarschleuse Feudenheim ins Wasser gefallen und konnte sich nicht mehr selbständig befreien.

Da zu diesem Zeitpunkt das Wasser in der Schleuse rund 3,50 Meter tief war, war eine Rettung für die Tierrettung zunächst unmöglich. Man musste das Wasser aus der Schleuse auf ca. 1,20 Meter abpumpen, um den Biber zu retten.

So lange musste der Biber ausharren. Am heutigen Freitag war der Wasserstand dann niedrig genug und die Tierrettung rückte wieder an, um den Biber aus der Schleuse zu befreien.

Nach dem Zwei Mitarbeiterinnen in das Wasser gingen konnte man den Biber Retten und im Neckar wieder freilassen.