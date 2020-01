Mannheim. (pol/pr/mare) In einem Gebäude in der Hauptstraße in Feudenheim ist am Dienstagabend ein Feuer in einer Praxis im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Das Feuer war gegen 18.40 Uhr ausgebrochen und von einem Mitarbeiter einer benachbarten Praxis bemerkt worden. Gegen 20 Uhr war der Brand gelöscht.

Nach ersten Schätzungen soll ein Sachschaden von 150.000 Euro entstanden sein. Die Hauptstraße war für die Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt worden, das Gebäude wurde geräumt.

Update: Dienstag, 7. Januar 2020, 20.07 Uhr