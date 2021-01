Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Beim Blick in den leeren Saal kommt schon etwas Wehmut auf", betont Oberbürgermeister Peter Kurz. Da der jährliche Neujahrsempfang im Rosengarten vielen Bürgern Mannheims und der Metropolregion Vorschau und Anregungen biete, habe man eine komplette Absage jedoch verworfen und sich für eine virtuelle Version entschieden. Es überraschte wenig, dass Corona bestimmendes Thema seiner Neujahrsansprache war. "Aber auch in dem Sinne, dass die Fragen, die uns über die letzten Jahre bewegt haben – Demokratie und Rechtsstaat, Bildung, sozialer Zusammenhalt, Klima, Natur und Nachhaltigkeit, Wohnen und Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen – alle davon berührt sind". Fragen, die aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres neu zu bewerten seien.

> Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit bleibe die Richtschnur des Handels. Die Bemühungen der letzten Jahre, die Fähigkeiten der Stadt so auszurichten, dass sie Krisen gut bewältigen könne, würden sich jetzt auszahlen: Mehr Bildung, mehr und unterschiedliche Unternehmen, die Ansiedlung von Wissenschaft und Hochschulausbildung, mehr Lebensqualität, sollen daher auch in Zukunft wichtige Eckpfeiler bleiben. "Wir wollen in den nächsten Monaten einen Rahmen und Maßnahmen beschreiben, wie wir als Stadt, aber auch als Stadtgemeinschaft die ökologische Transformation organisieren, klimaneutral werden, soziale Teilhabe und Lebensqualität erhöhen und Wohlstand erhalten", skizzierte Kurz.

> Öffentlicher Raum und sozialer Zusammenhalt: Auch wenn die Auswirkungen der Pandemie im öffentlichen Raum unübersehbar sind und Leben dort so gut wie nicht mehr stattfindet, sieht Kurz keinen Grund, den Abgesang auf die Stadt anzustimmen. Er ist sich sicher: Die Lust auf Aufenthaltsorte abseits von Wohnung und Arbeitsplatz wird wiederkommen. Sogenannte "Dritte Orte" wie sie in Mannheim mit der neuen Stadtbibliothek, der Multihalle, dem Forum der deutschen Sprache oder dem Herzogenriedbad entstehen werden. Auf den Ausbau der Grünanlagen und Naturräume liege in den nächsten Jahren nicht nur wegen der Bundesgartenschau ein zentraler Fokus. Das dichte Angebot dieser "Dritten Orte" sei im Kern das, was Stadt ausmache und in Balance halte. Begegnungsorte, an denen man sich gerne aufhalte, was zugleich Toleranz und wechselseitige Akzeptanz voraussetze. "In diesem Sinne wünsche ich uns ein Jahr, in dem die Urbanität unserer Stadt wieder zu blühen beginnt und sie uns allen Orientierung gibt", erklärte der Oberbürgermeister.

> Zukunft als Handelszentrum: Die Zukunft des Handelsstandortes Mannheim sieht Kurz in der Veränderung hin zu weniger Fläche, dafür aber mit der Konzentration auf das, was den Handel ausmache: tasten, schmecken, anprobieren, beraten lassen, Gemeinschaft erleben, die Kombination mit anderen Aktivitäten. Alles das, was es im Internet nicht gebe, das aber wesentlich zum Stadtcharakter, zur Urbanität, beiträgt.

> Haushaltslage: Kurz blickt auch aufgrund der Erfahrungen aus der Weltwirtschaftskrise 2008/09 optimistisch nach vorne. Mitten in dieser schwierigen Zeit seien damals in Mannheim wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden. "Ein großes Investitionsprogramm wurde realisiert. Damals aufgenommene Schulden sind komplett wieder zurückgeführt. Seit weit über einem Jahrzehnt hat Mannheim damit keine Nettoneuverschuldung. Dies wird selbst in dieser Krise unmittelbar nicht nötig sein", erklärte der Oberbürgermeister.

> Infrastruktur: Gerade befinde Mannheim sich mitten im Ausbau beziehungsweise einer Veränderung seiner Infrastruktur. Betroffen davon sind nach den Worten von Kurz Schulen, Bäder, Kultur, der öffentliche Nahverkehr und die Stadtentwicklung. "Das wird bis weit in die zweite Hälfte der 20er Jahre anhalten", erklärte er und appellierte an Bund und Land, die Kommunen bei den Investitionen in die Modernisierung ihrer Infrastruktur finanziell und strukturell zu entlasten.

> Forschung und Krankenversorgung: Kurz hob die Leistungsfähigkeit der Universitätsmedizin Mannheim im Krisenjahr hervor. Die gestiegenen ökonomischen Lasten machten jedoch die Fusion mit dem Uniklinikum Heidelberg unumgänglich. Ein tragfähiges Konzept liege dem Land vor. "Entscheidende Beschlüsse müssen 2021 fallen", forderte er.