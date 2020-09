Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Frauenfrühstück, Näh- und Computerkurse, Deutschlernen, gemeinsame Kultur- und Kunstprojekte – das alles gehört zum Programm im "Internationalen Frauentreff Jungbusch". Wenn da nicht Corona wäre. "Aufgrund der Pandemie haben wir unsere Aktivitäten, abgesehen von den Beratungsangeboten an Vormittagen, gerade komplett eingestampft", erzählt Anne Kreß.

Mit 17 Stunden pro Woche ist die Sozialarbeiterin im Rahmen der Gemeinwesenarbeit fest angestellt. "Alles, was darüber hinaus geht, ist Ehrenamt", sagt sie. Denn Kreß richtet ihre Arbeit am Bedarf aus. Dabei kann sie sich auf ihre Kollegin Fouzia Hammoud ebenso verlassen wie auf ein Dutzend Frauen, "die immer kommen, wenn wir sie brauchen".

Die Auszeichnung beim Neujahrsempfang habe sie als Möglichkeit gesehen, die Einrichtung bekannt zu machen – obwohl es diese bereits seit 2003 gibt. Gemeinsam mit der früheren SPD-Stadträtin Nazan Kapan, die damals im "Internationalen Mädchentreff" im Jungbusch tätig war, rief sie den "Internationalen Frauentreff" im Bewohnerverein Jungbusch ins Leben.

"Wir wollten Frauen unterschiedlicher Nationalitäten einen Treffpunkt im Quartier anbieten, ihnen eine Stimme und die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch und zum Mitgestalten geben", erklärt Kreß. Der Jungbusch war damals von Männern dominiert. Die Frauen gingen kaum raus, ihr Lebensmittelpunkt waren die heimischen vier Wände.

Das hat sich geändert. In kleinen Schritten zwar, aber kontinuierlich. Egal ob Nachtwandel, "Runtegrate"-Spendenlauf für Sport- und Bildungsangebote oder "Der Busch spielt!": Die Frauen im Viertel sind mit dabei. "Es ist wunderbar, mit ihnen zu arbeiten. Es ist toll, mitzuerleben, wie sie sich in den Stadtteil einbringen, wie sie mutiger und selbstbewusster werden", sagt Kreß. Ein Selbstläufer ist ihre Arbeit jedoch nicht. Denn es gilt, jede Frau zu erreichen, vor allem Neuhinzugezogene. "Dafür braucht man Zugang zur jeweiligen Community. Eine Person, die den Kontakt herstellt", so Kreß. Dann gilt es Vertrauen, Verbindlichkeit und Verbundenheit aufzubauen. Auf dieser Basis funktioniert der interkulturelle Austausch, über den in den letzten Jahren auch Freundschaften entstanden sind.

"Die Frauen stärken sich gegenseitig, viele sehen sich auch privat", berichtet Kreß. Um den Kontakt in der Corona-Zeit zu halten, hat Kreß bei WhatsApp-Gruppen eingerichtet. Infoveranstaltungen, etwa über Möglichkeiten zum beruflichen Wiedereinstieg, wollte sie vormittags per Videokonferenz anbieten. "Aber das war nicht möglich, weil die Frauen sich um diese Zeit um ihre Kinder kümmerten oder den Familien-PC fürs Home-Schooling nutzten."

Doch so langsam geht es wieder los. "Frauenpower 2020" heißt der Workshop, der am 11. Oktober mit Kooperationspartnern im Rahmen der "Einander"-Aktionstage in der Jungbuschhalle Plus X stattfindet. Dabei geht es um einen Austausch ohne Sprache, um Begegnung über Tanz und Rhythmus. Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, etwa dem Fraueninformationszentrum FIZ, dem Mannheimer Frauenhaus und den Akteuren im Stadtteil ist wesentlich für die Arbeit im Frauentreff. Da ist die räumliche Verortung in dem von Caritas, AWO und Bewohnerverein getragenen Gemeinschaftszentrum in der Jungbuschstraße 19 hilfreich. Kurze Wege machen das Netzwerken einfacher.

2010 entstand mit der Künstlergruppe "Laboratorio17" die Theaterperformance "Liebesleid", die 2021 noch einmal im "Port25" aufgeführt werden soll. "Dort haben wir vor zwei Jahren auch mit der Creative Factory Jungbusch ein Theaterstück zum Thema Gewalt gegen Frauen gezeigt", so Kreß. Projekte, die Integration fördern und Frauen helfen.