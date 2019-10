Mannheim. (pol/mare) Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag versucht, in ein Musikgeschäft in der Schwetzingerstadt einzubrechen. Das berichtet die Polizei.

Die Einbrecher versuchten, zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, die Hintertür des Ladengeschäfts aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchteten sie. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Einbrecher nicht in die Geschäftsräume ein.

Eine weitere Überprüfung weiterer Türen und Zugänge im gleichen Anwesen ergab keine weiteren Einbruchsspuren.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621/1743310, zu melden.