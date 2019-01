Mannheim-Neckarau. (pol/mün) 69 Diskobesucher wurden in der Nacht zu Sonntag von der Polizei wegen Drogendelikten kontrolliert. Die gute Nachricht: Kein einziger Autofahrer war in irgendeiner Weise betäubt am Steuer. Aber 37 Mal fanden die Beamten kleine Mengen illegaler Drogen, heißt es im Polizeibericht.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nahm eine szenebekannten Musik-Veranstaltung der Discothek in der Angelstraße zum Anlass, schwerpunktmäßig auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr zu kontrollieren. Die Beamten konnten 37 Verstöße wegen Drogenbesitzes ahnden. In einem Fall ermitteln die Beamten darüber hinaus wegen des Verdachts des Drogenhandels. Es wurden kleinere Mengen Marihuana, Amphetamine, Ecstasy oder LSD gefunden.

Dass die Polizisten keinen unter Drogen stehenden Autofahrer erwischten, verbuchen sie als Erfolg ihrer Kontrollen in den letzten Jahren. und kpndigt gleich an, diese auch zukünftig durchzuführen.