Von Carsten Blaue

Mannheim. Eigentlich war es nur noch eine Frage der Zeit: Die Mannheimer Ausstellungs-GmbH (MAG) hat den Maimarkt in diesem Jahr abgesagt. Dieser war schon 2020 pandemiebedingt ausgefallen. Doch Deutschlands größte Regionalmesse, die vom 24. April bis 4. Mai im Kalender stand, soll diesmal nicht ersatzlos gestrichen werden. Wie die MAG am Donnerstag ankündigte, ist vom 23. bis 27. Juni unter dem Titel "Maimarkt Spezial" eine kleinere und kürzere Messe geplant, die sich rund um Bauen, Umwelt und Energie drehen soll.

In normalen Zeiten ist der Maimarkt mit rund 340 000 Besuchern und 1400 Ausstellern ein beliebter Treffpunkt der Menschen aus der Region und eine bedeutende Plattform für Handel, Handwerk, Gewerbe und Gastronomie. Von solchen Zeiten sei man aber weit entfernt, so Messe-Chefin Stefany Goschmann (Foto: Gerold). Für sie sei die Absage "sehr schlimm", sagte sie am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit der RNZ.

"Mit viel Mut sind wir in die Planung gegangen. Mit Sicherheits- und Hygienekonzepten für unsere Gäste und Aussteller. Und wir hatten die Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so voll wird wie sonst. Aber dann kam der zweite Lockdown." Und jetzt folgten die düsteren Perspektiven: "Angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen fasst die Politik einen Lockdown bis Ostern und verschärfte Maßnahmen ins Auge. Für die Stadt Mannheim, mit der wir uns eng abstimmen, und für uns als Mannheimer Ausstellungsgesellschaft ist es daher absehbar, dass eine Großveranstaltung wie der Maimarkt in seiner klassischen Form Ende April sicher nicht öffnen kann."

Also konnte Goschmann mit der Absage auch nicht länger warten. Schließlich trage man für alle Verantwortung – für Aussteller, Besucher und das Personal. Die Coronakrise trifft auch die MAG hart. Goschmann sprach von 90 Prozent Umsatzausfall im vergangenen Jahr. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. "Für uns ist es hart, sehr hart. Aber zum Glück müssen wir noch niemanden entlassen", sagte die Maimarkt-Chefin. "Wir haben eine Spitzenmannschaft, die nicht murrt, die Sparvorschläge macht und plant." Den "Maimarkt Spezial" nämlich.

Goschmann hofft auf die Alternative zur großen Messe: "Wir können dafür sehr großzügig Hallen und Freigelände nutzen und unsere Erfahrungen in der praktischen Umsetzung von Messe-Hygienekonzepten einbringen." Das Themenspektrum soll von Bauen und Renovieren über Handwerk und Umwelttechnologien bei der Energiegewinnung bis hin zu Mobilität und Beratung reichen. Goschmann plant, dafür etwa ein Drittel der Maimarkt-Fläche zu nutzen. Wie viele Aussteller es am Ende werden, vermochte sie aber weder zu prognostizieren noch zu planen. "Da warten wir auf die Rückmeldungen."

Zeitgleich mit der Öffentlichkeit hatte Goschmann am Donnerstag die Unternehmen und Betriebe über die Absage und die geplante Ausweichveranstaltung informiert: "Und wir haben schon erste Rückmeldungen: ’Wir sind dabei!’. Das ist Balsam auf die Seele", so Goschmann.

Auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald (HWK) werde ihre Mitgliedsbetriebe auf das "Spezial" hinweisen, sagte HWK-Sprecher Detlev Michalke auf RNZ-Anfrage. Aufgrund der Corona-Lage habe zwar kein Weg an der Absage des Maimarkts vorbeigeführt. "Aber wir bedauern das sehr", unterstrich der Kammersprecher. Viele Betriebe würden einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes auf dem Maimarkt machen. Dessen diesjähriges Aus passe ins Bild, so Michalke. So wurde am Donnerstag etwa auch die Internationale Handwerksmesse in München gestrichen.

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Manfred Schnabel, reagierte auf RNZ-Anfrage ebenfalls betroffen auf Goschmanns Nachricht: "Der Mannheimer Maimarkt ist eine Traditionsveranstaltung und strahlt über Mannheim und die Region hinaus." Für Veranstalter, Aussteller und Dienstleister sei es schmerzhaft, dass auch 2021 kein normaler Maimarkt stattfinden könne, so Schnabel. Doch das Infektionsgeschehen lasse den Verantwortlichen keine andere Wahl. Ein Lichtblick sei der "Maimarkt Spezial" im Sommer bei wärmeren Temperaturen und hoffentlich deutlich gesunkenen Infektionszahlen, sagte der IHK-Präsident. "Allen Beteiligten ist zu wünschen, dass die Ersatzveranstaltung zumindest einen gewissen Ausgleich bringt für den jetzt abgesagten Maimarkt."