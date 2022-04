Von Marco Partner

Mannheim. Ein Kultgebäck wird 200 Jahre alt. Im Jahre 1822 wurde eine lebkuchenähnliche Leckerei erfunden, die heute als "Mannemer Dreck" berühmt und weit über die Quadratestadt hinaus bekannt ist. Bei Einheimischen wie Touristen ist die Oblatendelikatesse aus Marzipan, Honig und einem Dutzend weiterer Zutaten beliebt. Joy Fleming widmete der schokoladenüberzogenen Makrone mit dem doppeldeutigen Namen sogar ein Lied.

Schaut man auf den Ursprung, fällt auf, dass es sich nicht einfach nur um einen Leckerbissen, sondern um eine politische Protestaktion handelte – und sich in der eher unappetitlichen Entstehungsgeschichte des "Dreckgebäcks" der typische Mannheimer Humor widerspiegelt. Es war ein Mannheimer Zuckerbäcker namens Friedrich Brechter, der vor 200 Jahren gewitzt und auch etwas provokant auf eine polizeiliche Verordnung reagiert haben soll.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts befand sich die Stadt nach überstandenen Kriegen im Aufschwung. 1817 unternahm Karl Drais die erste Probefahrt mit dem Laufrad. Mannheim wuchs, aber das enge, städtische Leben barg wenig delikate Probleme in sich. Eine Kanalisation gab es 1822 noch nicht – und so verbot Stadtdirektor Philipp Anton von Jagemann per Polizeidekret, "den im Haus aufgesammelten Koth mit dem Kehrricht" auf der Straße zu entsorgen. Verstöße wurden mit einer hohen Geldstrafe geahndet.

Der Bäcker Friedrich Brechter machte sich einen Spaß daraus, kreierte ein bräunlich-flaches Gebäck und legte es zur Erheiterung in seinem Schaufenster aus. Er nannte es Dreckhaufen, und der Kult nahm seinen Lauf. Verschiedene Bezeichnungen wie "Mannheimer Haufen" hat das Gebäck seitdem durchlaufen, bis es schließlich zum "Mannemer" Dreck wurde. Martina Herrdegen besitzt noch ein uraltes, verblichenes Rezeptbuch mit dem Originalrezept für "12 Dreckhaufen". 1862 geriet es in die Hände der traditionsreichen Mannheimer Konditorfamilie. Der Urgroßonkel Carl Herrdegen soll es von dem befreundeten Erfinder vermacht bekommen haben.

Von klein auf stand auch Martina Herrdegen in der Backstube des 1838 gegründeten Familienbetriebs. "Ich weiß noch, wie ich schon als Kind den Oblatenteig gerollt habe. Dass es ein Kultgebäck ist, wusste ich damals noch nicht", erinnert sie sich. Der Duft des Mannemer Drecks mit Nüssen, Zitronen- und Orangenschalen, Zimt und Nelke ist für sie auch heute noch einmalig.

2007 übernahm die Konditormeisterin mit ihrer Schwester Simone das Konditor-Café im E 2-Quadrat. Obschon die beiden Lebkuchenvergleiche nicht gern hören, ist die süße Gewürzspezialität vor allem als kleines Geschenk unter dem Christbaum beliebt. Und deutschlandweit gefragt.

"Der Vorteil ist natürlich die lange Haltbarkeit. Nur wenige stören sich am Namen. An seiner Beliebtheit hat er in all den Jahren nichts eingebüßt", sagt Herrdegen – und prompt klingelt das Telefon. Eine Kundin fragt tatsächlich, ob sie "Mannemer Dreck" vorrätig habe. Ähnlich wie beim Spaghetti-Eis gibt es kein Patent für das Rezept und keinen rechtlich geschützten Namen für die Mannheimer Süßwaren-Erfindung. Auch andere Konditoren bieten die Spezialität mit Stadtgeschichte als Sofort-Leckerbissen oder Souvenir an. "Es gibt ganz verschiedene Variationen und natürlich auch Qualitätsunterschiede, sie schmecken nicht alle gleich", sagt Herrdegen.

Dass "ihr Dreck" noch genauso schmeckt wie anno 1822, glaubt sie nicht. "Aber wir stellen es noch genauso her, wie wir es von unserem Vater gelernt haben. Daran soll sich nichts ändern." Zweimal jedoch musste das Kultgebäck schon um seine Zukunft bangen. 1984 drohte ein Namensverbot, da das Wort "Dreck" nicht in der Lebensmittel-Artikelliste eingetragen sei und dort auch nichts zu suchen habe, hieß es. Die Mannheimer Konditoren wehrten sich gemeinsam dagegen, wie auch zehn Jahre später, als es mit dem Zusatz "lebkuchenähnliches Gebäck" versehen werden sollte.

Zumindest seitens der Erfinder-Familie müssen die Herrdegens nichts befürchten. 1963 bedankte sich der Enkel von Friedrich Brechter für die Bewahrung der Tradition in einem Schreiben. "Den Dreck, den ich meen is ä besondere Sach. Mannemer Dreck, der is so zuckersüß", heißt es in dem Lied von Joy Fleming, in welchem die Soul-Sängerin einen zeitlosen Friedenswunsch hegt: "Wenn jeder Dreck uff derre Welt so wie mein Mannemer wär ..."