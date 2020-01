Mannheim. (RNZ) Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Glasscheibe einer Kirche in der Spiegelstraße im Stadtteil Luzenberg eingeschlagen und sind anschließend in das Gotteshaus eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, wurden mehrere Schränke geöffnet und zwei Kreuzketten im Wert von mehreren Hundert Euro sowie eine geringe Bargeldsumme aus einem Opferkorb entwendet.

Über das eingeschlagene Fenster verließen die Täter wieder den Tatort. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 33 01 0 beim Polizeirevier Neckarau zu melden.