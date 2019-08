Von Volker Endres

Mannheim. Im übertragenen Sinn hat es der Stadt Mannheim das Gesicht zerzaust. Genau 64 der 228 Bäume in der Augustaanlage wurden vom Sturmtief getroffen, das in der Nacht auf den 7. August über die Region hinweg fegte. Besonders ärgerlich, denn erst 2015 war die 1907 eingeweihte Allee durch Bürgerspenden wiederauferstanden.

Fast 650.000 Euro hatten die Mannheimer gesammelt, nachdem die über 100 Jahre alten Platanen im Jahr 2009 gefällt wurden, weil ein Baumgutachter der ursprünglichen Allee ein verheerendes Zeugnis ausgestellt hatte. "Fällen ist die einzige Alternative", so der Experte damals. Nur die hohe Kunst der Mannheimer Stadtgärtner hatte die zum Stadtjubiläum 1907 gesetzten Platanen über das Mannheimer Jubiläumsjahr 2007 erhalten. Knapp fünf Millionen Euro kostete die Umgestaltung der Prachtstraße im Anschluss. Nicht nur die Bäume wurden neu gesetzt und neu sortiert, sondern der gesamte Untergrund baumgerecht aufgearbeitet, die Fußwege von außen in die Mitte der Allee verlegt und auch die Beleuchtung neu gestaltet. Das Engagement von über 420 kleinen und großen Spendern floss in den Gesamtbetrag.

Und dann kam der Sturm. "25 Bäume sind umgestürzt und wurden entfernt, 39 schiefstehende Bäume konnten wiederaufgerichtet werden", bilanzierte Stadtsprecher Kevin Ittemann. Er weiß um die emotionale Bindung der Mannheimer zu ihrer Augustaanlage. "Alle ausgefallenen Bäume werden so schnell wie möglich nachgepflanzt", verspricht er. Einen genauen Zeitplan für die Nachpflanzungen gebe es allerdings noch nicht.

Dass die Platanen ein Opfer der geänderten klimatischen Verhältnisse sein könnten, wird von der Stadt Mannheim aktuell ausgeschlossen. "Die massive Sturmwirkung war sehr lokal ausgeprägt", so Ittemann. Im Stadtgebiet seien auch deutlich ältere und besser entwickelte Bäume betroffen gewesen. Wobei das Alter der zwischen 2011 und 2014 gesetzten Bäume in der Augustaanlage ohnehin Spekulation sei. "Die Bäume wurden damals nach Qualität gekauft. Und die Qualität wurde unter anderem durch den Stammumfang bestimmt." Eine genaue Altersangabe der damals neu gepflanzten Bäume sei auch den Experten des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt nicht möglich, erklärt der Stadtsprecher.

Das unterschiedliche Alter sei auch im Wurzelwerk der umgestürzten Bäume in der Augustaanlage deutlich geworden. So seien die Haltewurzeln der vor zwischen fünf und acht Jahren gesetzten und umgestürzten Bäume unterschiedlich ausgeprägt gewesen. Und auch Bäume mit einem gut ausgeprägten Wurzelnetzwerk waren betroffen. Deshalb sei es auch falsch, die Platane als möglicherweise ungeeigneten Stadtbaum an dieser Stelle zu bezeichnen, so Ittemann. "Die Sturmauswirkungen kann man nicht unbedingt mit einer Baumart in Verbindung bringen." Zumal im Stadtgebiet auch deutlich besser entwickelte Bäume von den Sturmböen in die Knie gezwungen worden waren. Die gute Nachricht sei allerdings, dass die Nachpflanzung der Augustaanlage für die Stadtverwaltung "eine besondere Priorität" erhalte, so der Stadtsprecher.