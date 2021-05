Annette Dorothea Weber leitet das Community-Art-Center in der Neckarstadt-West, das jetzt als Soziokulturelles Zentrum Fördermittel des Landes erhält. Foto: Knopp

Von Markus Knopp

Mannheim. Wenn das Community-Art-Center nächstes Jahr seinen zehnten Geburtstag feiern wird, kann es auf eine Dekade zurückblicken, in der es eine besondere Arbeit geleistet hat: Das Zentrum fördert den Dialog und stärkt den Zusammenhalt in der Neckarstadt-West durch Kunstaktionen – die zurzeit schmerzlich vermisst werden. Annette Dorothea Weber und ihr Team viel Abwechslung in den Stadtteil gebracht.

Im Mai 2012 eröffnet, geht es den Akteuren der Einrichtung seither darum, Bewohner des Quartiers miteinander und mit allen möglichen Formen der Kunst in Berührung zu bringen. "Dialogkunst" nennt Weber, Leiterin des Community-Art-Centers, das. Und auch "Veränderungskunst", weil die zahlreichen Aktivitäten stets auch an Lebensrealitäten in der Neckarstadt-West anknüpfen und auf Probleme aufmerksam machen.

"Wovon träumt die Neckarstadt?", lautete etwa der Titel eines der ersten Projekte nach der Eröffnung. 30 Leute – vom katholischen Priester bis zur Türkin mit Kopftuch – versammelten sich an einer Tafel, ein Künstlerpaar moderierte die Gespräche, Wünsche wurden aufgeschrieben. Dann war da das Foto-Projekt "Living-Rooms", das Einblicke gab in die vielfältigen Lebenssituationen der Menschen in dem Stadtteil. "Wenn es gelingt, Leute aus unterschiedlichen Lebenswelten zusammenzubringen, gibt mir das ein gutes Gefühl", hat Annette Dorothea Weber damals gesagt.

Das ist ihr und ihren Künstlerkollegen seither in der Neckarstadt-West und auch darüber hinaus immer wieder gelungen. Die aktuelle Situation aber hat auch hier alles Tun erst einmal auf Rot gestellt. Zwar ist das Community-Art-Center keine kulturelle Einrichtung wie etwa ein Theater. Vielmehr ist die Straße die Bühne oder der Platz der Ort des Geschehens. Aber selbst dort bestimmt das Virus das Geschehen, das deshalb nicht oder zumindest nicht so stattfinden kann, wie Künstler und Bürger sich das wünschen würden.

Die Truppe um Weber, Schauspieler, Fotografen, Bildende Künstler oder auch Musiker, hat den Kopf aber nicht in den Sand gesteckt und auf die Situation reagiert. Das Community-Art-Center arbeitet weiter, abgespeckt zwar und coronakonform, aber doch auf einigermaßen festem Boden. "Die Einrichtung ist im Moment gesichert", sagt Weber. Heißt übersetzt, es ist noch Geld da, das aus Fördertöpfen der Stadt und mehrerer Stiftungen stammt. Und so wird versucht, im Dialog mit den Menschen zu bleiben, ihnen Mut zu machen, sie davor bewahren, zu verzagen. Im Spätsommer vorigen Jahres etwa sind die Künstler auf die Straße gegangen, um sich von den Menschen in der schwierigen Zeit etwas schenken zu lassen, was selten geworden ist: ein Lächeln. Bewohner des Stadtteils konnten einem maskierten Gesicht auf einem Plakat jeweils ein ganz individuell gemaltes Lächeln geben und damit jeden Betrachter der letztlich 100 Plakate ebenfalls ein wenig fröhlicher stimmen.

Ein wenig fröhlicher ist dieser Tage trotz einer gewissen "Zukunftsangst" auch Annette Dorothea Weber. Denn jüngst erst ist ihr die Nachricht ins Kulturhaus geflattert, dass das Community-Art-Center als Mitglied in die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg (LAKS) aufgenommen worden ist.

"Damit haben wir jetzt eine größere Rückendeckung", sagt Weber. Die die LAKS nämlich bringe sich aktiv in die politische Arbeit des Landes ein und rücke Themen der Kulturarbeit immer wieder auch in den öffentlichen Fokus. "Das bringt damit auch unserer Einrichtung eine größere Aufmerksamkeit", erläutert Weber. Außerdem gebe es damit nun die Möglichkeit, sich mit den rund 70 LAKS-Mitgliedern, darunter auch das Künstlerhaus "Zeitraum-Exit" als zweite Mannheimer Kultureinrichtung, auszutauschen, sich gegenseitig zu helfen, zu inspirieren, Ideen zu kreieren. Und nicht zuletzt komme das Community-Art-Center damit auch in den Genuss von Fördermitteln des Landes.

Dann schaut Weber hinaus auf die Mittelstraße, auf der vor der Pandemie das Leben pulsierte, jetzt aber kaum ein Mensch zu sehen ist. Hin und wieder begegne sie dann aber doch dem einen oder anderen. Und die fragten dann, wann man mal wieder was zusammen machen könne, so wie früher, mit den Künstlern des Zentrums und den Bewohnern des Quartiers.

Weber hat die Antwort darauf auch nicht, aber ganz sicher ein gutes Gefühl, dass sie bei Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten das Interesse geweckt hat, zusammen mit anderen etwas zu gestalten und auch zu verändern.