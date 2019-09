Die Jugendlichen bekommen praktische Einblicke in die Berufswelt. Symbolfoto: dpa

Mannheim. (RNZ) "Kein Jugendlicher soll verloren gehen" - unter diesem Motto haben die Stadt, die Agentur für Arbeit, das Job-Center, das Regierungspräsidium Karlsruhe und das Staatliche Schulamt im Juli 2017 mit der "Mannheimer Jugendberufsallianz" eine enge Kooperation zwischen den Institutionen vereinbart. Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit sind die ambitionierten Ziele des Projekts, da gerade beim Übergang von der Schule in den Beruf vielen Jugendlichen die Orientierung fehlt.

Eine Auswertung, was im zweiten Jahr erreicht wurde und wo weitere Schwerpunkte gesetzt werden sollen, erläuterten jetzt die beteiligten Akteure bei einem Pressegespräch. Durch den direkten Austausch würden die Bedürfnisse der Jugendlichen schnell erkannt und diese unbürokratisch an die richtige Stelle geleitet, hieß es. So könnten die individuellen Potenziale der jungen Leute erkannt und nach gemeinsamer Planung entsprechende Maßnahmen effektiv umgesetzt werden.

"Neben der schulischen Förderung und dem Ziel, jedem Jugendlichen zu einem Schulabschluss zu verhelfen, geht es uns insbesondere um die Förderung der sozialen und beruflichen Integration von benachteiligten oder von Benachteiligungen bedrohten jungen Menschen", erläuterte Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Seitens der Stadt seien insbesondere das Jugendamt mit den Sozialen Diensten sowie der Fachbereich Bildung eng in die Kooperation eingebunden. Als Beispiele aus dem zweiten Jahr stellte die Bürgermeisterin das Projekt "Beschäftigungsförderung und Jugendhilfe gemeinsam anpacken" (Bejuga) vor, bei dem das Jugendamt zusammen mit dem Job-Center und einem Träger zu einem von zwölf Modellstandorten in Deutschland wurde.

Der "Schnupperkurs Beruf" an einer Werkrealschule ermöglicht geflüchteten oder zugewanderten Jugendlichen praktische Einblicke in unterschiedliche Berufe, während bei dem Projekt "Inkom" minderjährigen Geflüchteten in Workshops, Sprach- oder Präsentationstrainings berufliche Kompetenzen vermittelt werden. Die Bildungsplattform Mannheim informiert über Kooperationspartner, Fördermöglichkeiten und Projekte rund um die Schule. Die Internetseite wird monatlich rund 10.000 Mal aufgerufen. Seit Mai dieses Jahres steht auch ein Veranstaltungskalender bereit, der über aktuelle Bildungs- oder Berufsinformationsveranstaltungen informiert.

Am Übergang Schule-Beruf konnte bei den Jugendlichen, die von einem Ausbildungslotsen betreut wurden, die unmittelbare Übergangsquote in duale Ausbildung im Schuljahr 2017/18 mit 38 Prozent (Vorjahr: 32) deutlich gesteigert werden. Eine zentrale Aufgabe im kommenden Jahr werde es sein, den Ausbau der Berufsberatung der Agentur für Arbeit auszubauen und mit den kommunalen Unterstützungsangeboten zu verzahnen, blickte Freundlieb in die Zukunft.