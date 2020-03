Mannheim. (RNZ) Damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, kommt es auch in den Diensten und Einrichtungen des Caritasverbands Mannheim zu diversen Einschränkungen. Nachfolgend die wichtigsten Maßnahmen:

Absage von Veranstaltungen: Veranstaltungen mit größeren Personenzahlen wurden abgesagt. Dazu gehören der Ostermarkt im Maria-Scherer-Haus am 28. März sowie zwei geplante Benefizkonzerte von Bernd Nauwartat (18. April) und Sefora Nelson (3. Mai).

Eingeschränkte Besuche in Heimen: Entsprechend der Anordnung der Stadt Mannheim sind Besuche in den Caritas-Pflegeheimen und in den Wohnheimen für psychisch Erkrankte nur von einzelnen Angehörigen für eine Stunde am Tag möglich. Alle Besucher werden am Eingang registriert, um später Kontaktketten nachweisen zu können. Da einige Heime dafür keine personellen Kapazitäten haben, sind im Caritas-Zentrum Guter Hirte, im Franz-Pfeifer-Haus und im Pflegeheim St. Franziskus derzeit keine Besuche möglich. Andere Pflegeheime haben Besuchszeiten festgelegt. Die jeweiligen Zeiten sind auf den Webseiten der Heime zu finden. Um die Zahl der Außenkontakte zu reduzieren, werden etwa Termine mit Therapeuten, Friseuren oder Fußpflegern abgesagt. Gottesdienste werden nur mit den Ordensschwestern gefeiert und per Video in die Zimmer der Bewohner übertragen. Diese Regelung gilt allerdings nicht für das Hospiz St. Vincent und das Hospiz St. Vincent Süd: Dort können nächste Angehörige – jedoch nur diese – die Hospizgäste weiterhin uneingeschränkt besuchen.

Beratungen per Telefon: Sämtliche Beratungsdienste werden nur noch nach Terminvergabe und telefonisch angeboten. Dazu gehören zum Beispiel die Sozial-, Erziehungs-, Sucht-, Schuldner- und Migrationsberatung der Caritas.

Kurse der Familienbildungsstätte: Die Familienbildungsstätte schließt bis zum 19. April. Alle Integrationskurse sowie die Kursangebote für Familien fallen aus.

Inklusionsrestaurant: Das Restaurant Landolin hat seine Öffnungszeiten verkürzt und die Anzahl der Tische reduziert. Das Restaurant ist von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Ehrenamtliche Dienste: Zu den Diensten von Ehrenamtlichen, die pausieren, gehören das Wannenbad im Herschelbad sowie Lotsendienst, Begleitdienst und Kinderoase in der Universitätsmedizin Mannheim. Die Dekanatstreffen der Caritas-Konferenzen wurden ebenfalls abgesagt.

Noch offen: Weiterhin geöffnet sind die Mannheimer Bahnhofsmission, die Tagesstätte für Wohnungslose und die Tagesstätte für wohnungslose Frauen "Oase". Grund ist, dass dies Anlaufstellen für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf sind.

Verdachtsfälle: Mitarbeiter oder Besucher, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, vom Gesundheitsamt als Kontaktperson identifiziert wurden oder einschlägige Symptome haben, dürfen die Einrichtungen nicht betreten.