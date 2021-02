Mannheim. (pol/kaf) Bei dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend in Mannheim-Luzenberg ist ein achtjähriges Kind am späten Sonntagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall wurden weitere vier Personen verletzt, darunter zwei Kinder.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können (Wer hatte Rot?), werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Update: Montag, 8. Februar 2021, 10.00 Uhr

Mannheim. (pol/mün) Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste am Sonntagabend in Mannheim-Luzenberg fünf Menschen aus schwer beschädigten Autos bergen. Fünf Menschen wurde teilweise schwer verletzt, auch drei Kinder befinden sich unter den Unfallopfern, teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Bereich der Luzenbergstraße. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein Mercedes stadteinwärts und kollidierte mit einem Audi, der von der Eisenstraße kam.

Die Verletzten wurde zur medizinischen Behandlung in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert.

Da der Unfallhergang derzeit noch unklar ist, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Schäden an beiden Fahrzeugen und den Ampeln werden mit mehreren zehntausend Euro geschätzt.

Die Luzenbergstaße in Fahrtrichtung Innenstadt ist am Sonntagabend voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.