Mannheim. (pol/rl) Am Samstagmittag schlug 36-Jähriger in der Innenstadt offenbar wahllos auf Passanten ein. Laut Polizeibericht ging der Mann gegen 12:20 Uhr vom Paradeplatz in Richtung Marktplatz und beleidigte dabei mehrere Personen mit Gesten und Handzeichen. Dabei schlug er dann auch mehreren Fußgängern auf den Kopf und ging dann unmittelbar weiter.

Dank der vielen Zeugen fanden die alarmierten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt den 36-Jährigen kurze Zeit später in einem Geschäft in R1 und nahmen ihn fest. Das Motiv des Schlägers sei noch unklar, hieß es.

Weitere Zeugen oder Personen, die selbst geschädigt wurden, werden gebeten, können sich unter der 0621/12580 an die ermittelnden Beamten wenden.