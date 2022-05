Mannheim. (pol/mare) Ein 23-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung im Jungbusch lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2.45 Uhr kam es in einer Gaststätte in den J-Quadraten zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die dann in Handgreiflichkeiten mündete und sich vor das Gebäude in Richtung "Luisenring" verlagerte. Dabei wurde ein 23 Jahre alter Mann durch ein Messer lebensgefährlich verletzt.

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in Richtung H6. Sie entkamen trotz eingeleiteter Fahndungsnerkannt. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte noch in der Nacht die Spurensicherung am Tatort durch.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat unterdessen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen und sucht Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 0621/174 4444.