Mannheim. (pol/mün) Schwere Verletzungen zog sich ein 15-Jähriger aus Mannheim bei einem Unfall am Donnerstagabend zu. Der Junge überquerte kurz vor 21 Uhr die Straßenbahnschienen in der Neckarauer Straße und danach die Fahrbahn in Richtung Bahnhof. Dabei achtete er jedoch nicht ausreichend auf den Verkehr, berichtet die Polizei.

Er wurde von dem Audi eines Mannes aus Altlußheim erfasst. Er krachte gegen die Windschutzscheibe und fiel danach auf die Fahrbahn.

Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle durch den Notarzt wurde der 15-Jährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.