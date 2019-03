Mannheim. (pol/mün) Glücklicherweise entstand nur Sachschaden bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Oststadt. Die Bewohner der Wohnung waren während des Brandes gegen 17.30 Uhr am Samstag nicht zu Hause. Ihre Nachbarn konnten rechtzeitig das Gebäude in der Mollstraße verlassen, teilt die Polizei mit.

Das Löschen des Brandes im fünften Obergeschoss gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig. Sie musste das Dach komplett abdecken, da sich der Brand in die Zwischendecke zum Hausdach ausgebreitet hatte.

Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Mollstraße zwischen der Augustaanlage und der Richard-Wagner-Straße gesperrt.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die dreiköpfige Familie konnte bei Bekannten untergebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.