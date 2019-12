Mannheim. (alb) Die Stadt fördert das Maifeld Derby 2021 mit 100.000 Euro. Das hat der Mannheimer Gemeinderat jetzt bei den Haushaltsberatungen auf Antrag der SPD entschieden. Ob das viel beachtete Festival für alternative Rockmusik, das im nächsten Jahr pausiert, dann seine zehnte Auflage feiert, ist jedoch noch ungewiss.

Veranstalter Timo Kumpf teilte am Dienstag mit, den Zuschuss unter anderem dazu nutzen zu wollen, zwei Vollzeitstellen zu schaffen. "Nach neun Jahren müssen wir unserem Leben Tribut zollen und sind auf eine Vergütung angewiesen", erklärte er.

Wie berichtet, ist das Derby hinsichtlich der Besucherzahlen in diesem Jahr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat ein Minus von 122.000 Euro eingefahren, das auch nicht vom ebenfalls schwächelnden Zeltfestival gedeckt werden konnte. "Ohne städtische Unterstützung hätten wir aufgeben müssen", gestand Kumpf.

Das Derby soll in eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft (UG) umgewandelt werden.

Zudem planen Kumpf und Co. im nächsten Jahr Crowdfunding-Aktionen: das Ein-Tages-Festival "Maifeld Derby 9 1/3" auf zwei Bühnen am 10. Juni in der Heidelberger Halle 02 und der Verkauf von Merchandise-Artikeln sowie ein weiteres Event und eine "Startnext"-Kampagne".

Im Sommer 2020 wolle man entscheiden, ob es mit dem Derby weitergeht, so Kumpf. Der zugibt, "dass das mit den Spenden etwas nach Schindluder" aussieht, andererseits aber viele Unterstützer ihre Hilfe angeboten hätten.