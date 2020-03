Von Olivia Kaiser

Mannheim. James Blunt tritt am kommenden Montag nicht in der SAP-Arena auf, der Maimarkt ist abgesagt, der Dämmermarathon aber wohl nicht. Und was ist eigentlich mit Museen, dem Nationaltheater oder dem Universitätsbetrieb? Die Verunsicherung in Zeiten von Covid-19 ist groß. Kommt das gesellschaftliche Leben in Mannheim komplett zum Erliegen? Die RNZ hat nachgehakt.

> Großveranstaltungen: Da keine Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern stattfinden sollen, fällt in der SAP-Arena das Konzert von James Blunt am 16. März aus. Das Live-Hörspiel "Die drei ??? und der dunkle Taipan" am 17. März wird auf den 25. August und "Disney in Concert" vom 26. März auf den 10. September verschoben. Die Show "The Bar at Buena Vista" am 15. März im Rosengarten findet statt, da weniger als 1000 Gäste erwartet werden, wie eine Sprecherin des Veranstalters mitteilte.

> Nationaltheater: Die Vorstellungen des Nationaltheaters finden aktuell weiterhin statt. Das Schauspielhaus hat eine Kapazität von maximal 639 Sitzplätzen und liegt somit unter der empfohlenen Besuchergrenze. Das Opernhaus ist zwar mit 1156 Sitzplätzen größer, aufgrund der aktuellen Umstände werden jedoch nicht alle Sitzplätze in den Verkauf gegeben. Sollte sich diese Einschätzung der Behörden ändern, wird das Nationaltheater unverzüglich entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aus Kulanz werden Eintrittskarten für Vorstellungen bis zum 14. April ohne Gebühr zurückgenommen oder können getauscht werden. Der Geldwert der Eintrittskarte wird in Form eines Gutscheins erstattet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

> Technoseum: Der Museumsbetrieb läuft ohne Einschränkungen weiter. "Wir unterschreiten die Zahl von 1000 Personen sowohl in den Ausstellungen als auch bei Veranstaltungen deutlich, zumal sich bei uns die Besucher ja auch über den ganzen Tag hinweg im Haus verteilen", erklärt Pressesprecherin Margit Teerling. Das Reinigungspersonal sei angewiesen, Handläufe und den Kassenbereich besonders häufig zu reinigen. In den öffentlich zugänglichen Toiletten stehen außerdem Desinfektionsmittel bereit.

> Konzerte in der Christuskirche: Es werden nur noch vier Plätze pro Bankreihe verkauft, sodass die Besucher einen Abstand wahren können. Die Besucherzahl ist daher auf 350 pro Konzert beschränkt, wie Landeskantor Johannes Michel in einer Erklärung mitteilt. Die Programme werden auf einer Videoleinwand angezeigt. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf ab Anfang nächster Woche auch online zu kaufen oder wie bisher im Kantorat.

> Stadtbibliothek: Wer seine Medien nicht verlängern kann, meldet sich telefonisch oder per E-Mail bei der Stadt- oder Stadtteilbibliothek. Telefonnummern und E-Mail-Adressen gibt es im Internet unter www.mannheim.de/de/bildung-staerken/stadtbibliothek/adressen-und-oeffnungszeiten.

> SRH-Dämmermarathon: Die Veranstalter gehen derzeit nach Rücksprache mit allen Partnern, der Stadt Mannheim und den Sanitätsverbänden davon aus, dass die Veranstaltung am 9. Mai wie geplant stattfinden kann.

> Universität: Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Semesterstart in den Hochschulen Baden-Württembergs verschoben wird. An der Universität Mannheim hat das Semester jedoch schon Mitte Februar begonnen. "Wir werden den Lehrbetrieb bis zum 20. April unterbrechen", erklärte Unipressesprecherin Linda Schädler. Die einzelnen Lehrstühle überlegen, ob man vermehrt digitale Angebote bereitstelle. Der Regelbetrieb, also die Arbeit in der Verwaltung, gehe weiter. Die Bibliotheken bleiben bis auf Weiteres geöffnet, allerdings überlege man, die Anzahl der möglichen Nutzer einzuschränken.

> Stadtsynode: Am 13. und 14. März sollten die Synodalen über die Neubesetzung vieler Leitungsämter inklusive des Vorsitzes dieses höchsten Entscheidungsgremiums der evangelischen Kirche entscheiden. Die Wahlen sollen nun in der Frühjahrssynode am 8. und 9. Mai nachgeholt werden. Zur jetzigen Wahlsynode waren 179 Personen eingeladen.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 20.10 Uhr

Mannheim. (rnz) Der Mannheimer Maimarkt 2020 ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das teilt der Veranstalter am Mittwoch mit.

Dabei bezieht er sich auf das Verbot von Großveranstaltungen, das das Land ausgesprochen hatte. "Wir bedauern diese Entwicklung sehr. Gleichzeitig geht der Schutz der Gesundheit von Besuchern, Ausstellern und Mitarbeitern vor", heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits gekaufte Vorverkaufstickets werden bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle oder in der Hauptverwaltung am Maimarktgelände erstattet.

Das Konzert von James Blunt am 16. März in der SAP Arena Mannheim wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation verschoben. Auch hier wird der behördlichen Anordnung des Landes Baden-Württemberg, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern momentan nicht durchzuführen. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, die Bekanntgabe des Ersatztermins erfolgt in den nächsten Tagen, wie der Veranstalter BB Promotion mitteilt.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 12.41 Uhr

Mannheim. Veranstaltungen mit einer Größenordnung von mehr als 1000 Personen sollen abgesagt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen – aus der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und des Robert-Koch-Instituts will das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg nun eine verbindliche Verordnung machen. Das begrüßt Mannheims Oberbürgermeister und Präsident des baden-württembergischen Städtetags, Peter Kurz, ausdrücklich: "Rechtssicherheit und Einheitlichkeit des Vorgehens sind für diese weitreichenden Eingriffe notwendig. Die Ankündigung entspricht der am Dienstag festgelegten Linie. Eine Verordnung in dieser Frage ist von den Kommunen gewünscht."

Die Stadt Mannheim hatte bereits am Montag mit Veranstaltern Kontakt aufgenommen, um Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in der Regel abzusagen. Dies sei aufgrund der dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen in Baden-Württemberg und der Region Rhein-Neckar sowie der Tatsache erfolgt, dass aktuell nicht mehr alle Infektionsfälle im Einzelfall zurückverfolgt werden könnten, wie die Stadtverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung vermeldete. "Unter Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit ist die Stadt damit in der Lage, sich kurzfristig und gezielt an diejenigen zu wenden, deren Veranstaltungen als kritisch zu bewerten sind", heißt es weiter.

Damit steht auch der Mannheimer Maimarkt auf der Kippe. Deutschlands größte regionale Verbrauchermesse mit 1400 Ausstellern ist vom 25. April bis 5. Mai terminiert. Man rechne mit einer Absage, bedauerte Geschäftsführerin Stephany Goschmann. Bis endgültig Klarheit herrscht, laufen die Vorbereitungen allerdings weiter wie bisher, erklärte Sylvie Brackenhofer, Sprecherin der Mannheimer Ausstellungs-GmbH am Dienstagmittag.

Die erste städtische Großveranstaltung, die aufgrund des Coronavirus nun abgesagt wurde, ist der Mittelaltermarkt im Herzogenriedpark mit seinen geschätzt 15.000 Besuchern, der vom 13. bis 15. März hätte stattfinden sollen. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", erläutert Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim gGmbH, die Absage. Derzeit prüft die Stadtpark-Geschäftsleitung, ob es einen Ersatztermin des Markts zu einem späteren Zeitpunkt geben wird.

Der Sender Radio Regenbogen gab am Dienstag bekannt, dass der Radio-Regenbogen-Award in diesem Jahr nicht stattfindet. Die Verleihung mit mehr als 1500 Gästen aus Baden und der Pfalz sowie nationalen und internationalen Prominenten war für den 3. April im Europa-Park Rust geplant.

Beim Gesundheitsamt Mannheim wurden derweil zwei weitere bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf elf. Erkrankt ist eine 1952 geborene Frau, die Kontakt zu einer Person hatte, bei der eine Coronainfektion nachgewiesen wurde. Die Frau befand sich bereits in häuslicher Isolation. Im zweiten Fall handelt es sich um einen 1996 geborenen Mann, der mit der Skigruppe, aus der bereits zwei nachgewiesene Corona-Fälle bekannt sind, von Südtirol zurückgekehrt war. Als Kontaktperson war er bereits in häuslicher Isolation. Der Mann entwickelte grippeartige Symptome und wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Universitätsklinikum Mannheim (UMM) richtet ab Mittwoch einen Coronavirus-Diagnose-Stützpunkt in mehreren speziell ausgestatteten Containern im Park des UMM-Campus nahe des Hauses 22 ein. Die Zuweisung erfolgt über das Infotelefon des Gesundheitsamts. Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie sich infiziert haben, können dort getrennt von anderen Patienten auf das neuartige Coronavirus getestet werden.

Info: Die Stadt Mannheim hat ein Infotelefon geschaltet. Die Rufnummer 0621/2 93 22 53 ist täglich von 7.30 bis 19 Uhr erreichbar. Infos gibt es auch im Internet unter www.mannheim.de/corona