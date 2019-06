Von Marco Partner

Mannheim. Es ist ein herber Verlust für die Neckarstadt-West. 83 Jahre lang zählte die Konditorei Wissenbach in der Mittelstraße 55 zu Mannheims Top-Süßwaren-Adressen, war beliebter Treffpunkt für Kaffee und exquisite Torten. Doch nun sind die Jalousien heruntergezogen, die Pforten geschlossen. "Wir können es nicht mehr stemmen, die Kosten schwimmen uns davon", bedauert Eigentümerin Helga Wissenbach. Nach dem Tod ihres Mannes Horst, der im vergangenen Sommer im Alter von 77 Jahren verstarb, habe man sich zu dem harten Schritt entschlossen. "Die Durststrecke war zu lang, von der Laufkundschaft allein können wir nicht mehr leben", erklärt die 67-Jährige.

Viele Faktoren führten zum Aus des Traditionscafés: Allen voran der steigende Aufwand und die abnehmende Kundschaft. Sechs Personen bräuchte es allein für die Backstube. Zuletzt stand man nur noch zu zweit vor den heißen Öfen, und krankheitsbedingt manchmal ganz allein da. Hinzu kommen hohe Energiekosten - auch das Umfeld habe sich gewandelt.

Jutta (l.) und Helga Wissenbach haben sich dazu entschlossen, ihre geliebte Konditorei in der Mittelstraße zu schließen. Foto: Partner

"Die Neckarstadt war schon immer ein Arbeiterviertel mit vielen Nationalitäten", erklärt Tochter Jutta Wissenbach. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Situation durch die vermehrte Ansiedelung von Wettbüros und Co. jedoch verschlechtert. "Manche Kunden haben Angst, zu kommen", verrät die 48-Jährige. Auch Großbestellungen für Hochzeiten oder Kommunionen nahmen ab.

Für die Konditormeisterin war das Café wie eine Art Kinderzimmer. Hier ist sie aufgewachsen, hier machte sie ihre Lehre. Jetzt setzt sie dennoch eine Familien-Tradition fort: Die Wissenbach-Eisdiele im benachbarten Gebäude nämlich bleibt bestehen und wird von der Tochter in Eigenregie geführt. Seit 1977 werden dort gefrorene Spezialitäten von Eis-Torten bis Zabaglione angeboten, im Winter soll sich das Lädchen wie gehabt in eine Weihnachtsbäckerei verwandeln.

Auch die Gartenterrasse bleibt vorerst erhalten. Das mit historischen Mannheim-Bildern behangene Traditionscafé aber soll vermietet werden. Die zukünftige Nutzung ist unklar. "Ich glaube nicht, dass noch einmal eine Konditorei aufmacht", betont Jutta Wissenbach. Ab und an spaziert Mutter Helga durch die nun leeren Räume. "Am Wochenende macht es mich traurig, dann kann ich es kaum glauben. Aber es fühlt sich auch ein bisschen nach Urlaub an, den hatten wir eigentlich nie", gesteht sie, dass ihr auch eine Last von den Schultern fällt.

Bis zum Schluss habe ihr Mann es sich trotz Krankheit nicht nehmen lassen, durch die Produktion zu gehen, etwas zu naschen und mit den Kunden ein Schwätzchen zu halten. Bis 1998 investierte der Konditormeister nahezu jährlich in die Konditorei. Doch im Grund seien schon seit dem Millennium die Geschäfte rückläufig gewesen. Ein Standortwechsel kam für die Neckarstädter dennoch nie infrage.

Das Ende der Konditorei, es ist auch ein Spiegelbild für einen gesellschaftlichen Wandel. "Früher hat man fast jeden Nachbarn und Kunden persönlich gekannt, das ist längst nicht mehr so", erinnert sich Helga Wissenbach an die Blütezeit in den 1970er und 1980er Jahren, als viele Frauen sich werktags nach einem Einkaufsbummel im Café trafen - und auch Kunden außerhalb von Mannheim für Plunderteilchen, Sahnetorten und Pralinen Schlange standen. Doch die meisten Stammkunden von einst sind inzwischen zu alt für einen Kaffeeplausch. Jüngere Kunden folgten wenig. "Heute muss alles schnell gehen, alles ‚to go‘ auf die Hand", weiß Tochter Jutta.

Erst in jüngster Zeit habe sich an den Wochenenden wieder verstärkt jüngeres Publikum zum Kaffeeklatsch getroffen. Für die Konditorei aber kommt diese Trendwende zu spät. "Es ist schade, es geht auch ein Stück Kultur verloren", findet Sabina Mele, die schon als Kind gern mit ihren Eltern die Konditorei besuchte. Jetzt sorgt sie als Eisverkäuferin selbst dafür, dass die Wissenbach-Tradition zumindest im kleineren Format weiterlebt.