Von Marco Partner

Mannheim. Eine brennende Bühne mit finster dreinschauenden Gitarristen. Flammen, die fast bis zur Decke reichen und als Hitzewelle über das Publikum wehen. Ein Frontmann, der seinen Keyboarder mit einem Mikro-Messer hinterherjagt und mit tief-dröhnender Stimme "Du hast", "Sonne" oder "Engel" singt. Dass Till Lindemann da gar nicht persönlich vorne steht, sondern "nur" sein Double-Abbild Heli Reißenweber? Geschenkt! Die spektakuläre Show der Rammstein-Tribute Band Stahlzeit ist der krönende Abschluss des zweitägigen Gothic-Festivals Black Castle auf dem Maimarktgelände. Eine Zusammenkunft der schwarzen Szene, die sich ansonsten als echtes Original erweist.

Das liegt zum einen an den Bands: Neue Deutsche Härte trifft Dark Wave, ein rhythmisches Goth‘n’Roll von Hell Boulevard auf Aggrotech. Acts wie Funker Vogt oder Suicide Commando prägen diesen durchaus tanzbaren, aber dunklen Sound bereits seit den 1990er-Jahren. Wie ein Ork aus Herr der Ringe klingt der brüllende, mit Synthesizern verzerrte Gesang. Auch die Metal-Band Crematory wirkt gern brachial und höllisch, um dann aber mit ausgedehnten Gitarrenriffs und Keyboardklängen wieder in melodiöse Sphären zu entschwinden. Es ist ein lustvolles Spiel mit mystischen und dunklen Kräften. Mit Headbangen, Satansgruß und allem was dazu gehört. Aber immer lieb, immer friedlich. Auf, und vor allem abseits der Bühne.

"Es ist wie eine große Familie. Voller Harmonie, so friedvoll", sagt eine Besucherin aus Frankenthal, die sich "Nordlicht 66" nennt. Seit den 1980er-Jahren, als die New Wave-Bewegung aus der Punk-Jugendkultur hervorging, gehört sie der Gothic-Szene an. Doch eigentlich hatte sie ihre schwarzen Klamotten längst in den Schrank gehängt. War Mutter, Hausfrau, Normalbürgerin. "Erst durch meine Tochter kam die Wiedergeburt. Ich bin froh, dass ich wieder von der Couch losgerissen wurde", betont die 52-Jährige, die schon die Black Castle-Festival-Premiere im vergangenen Jahr besuchte. Wie auch ihre Tochter, die sich "Tiffany Black" nennt. Zwei Stunden hat die 28-Jährige für ihr Outfit gebraucht und sich wahrhaftig in Schale geworfen. Mit dämonischen Pupillen, Vampirzähnen und reichlich Federschmuck. Natürlich ganz in schwarz gekleidet, wie 99 Prozent der Festivalgänger. "Man kann nach der Arbeitswoche in eine andere Welt eintauchen und den Alltag vergessen. Niemand wird gemobbt, jeder gehört dazu, das ist ein Freiheitsgefühl", erklärt sie.

Piercings, gefärbte Haare, Dreadlocks: Von der Amazone bis zum Zombie-Look sind viele der rund 1800 Besucher gekleidet. In der schwarzen Kluft wirkt die schonungslose Sonne besonders brutal. Zum Glück spielt sich das meiste drinnen ab, oder auf dem Campingplatz. Von dort kommen Sonja und Mirko aus Frankfurt angelaufen. "Es ist klein, aber fein. Viel entspannter und familiärer als die großen Festivals", findet Mirko. Dabei stand das Black Castle-Festival noch im Mai auf der Kippe. Da die finanzielle Belastung zu hoch ist, wollten die Veranstalter aus Oftersheim die Fortsetzung des Konzertreigen zunächst wieder abblasen.

Doch die schwarze Familie hielt zusammen und warf dank einer Crowdfunding-Aktion via Facebook und Co. den Rettungsanker. Auch Sonja und Mirko spendeten und setzen den Gedanken auf dem Festival fort: Gratis-Kaffee wird an die campierenden Gäste aus Polen, Holland, Österreich, Luxemburg, Schweiz oder Frankreich verteilt. Überhaupt finden sich die Besonderheiten des Festivals manchmal weit entfernt von der Bühne: Kleinkinder werden in einem Zelt von zwei Erzieherinnen betreut, Hunde dürfen aus großen Wasserschüsseln schlabbern, während in der Halle die Gitarren scheppern.

Insgesamt spielten 18 Bands aus Deutschland, Schweiz und Belgien. Kinder ab sieben Jahren durften mit einem Gehörschutz auf die Konzerte. Die Stahlzeit-Musiker traten gleich doppelt in Erscheinung: Hinter dem Rammstein-Cover-Projekt verbirgt sich nämlich die Band Maerzfeld, die bereits am Freitag auftrat. "Das ist alles überwältigend, der Zusammenhalt der Szene haut mich um. Ich finde, wir haben dadurch ein bisschen Geschichte geschrieben", freut sich Veranstalter Heimo Gieser. Obwohl er während der 48-Festivalstunden eigentlich nur am "Rumrödeln" ist, wirkt er glücklich. Die größte Tortur hat er schließlich schon hinter sich: Sein Festival ist in der Szene angekommen. "Es ist jetzt unser Baby, es muss weiter wachsen und versorgt werden", sagt "Nordlicht 66". Das Black Castle, es bleibt also in der (schwarzen) Familie.