Von Olivia Kaiser

Mannheim. Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Sucht- und Armutsbekämpfung, Gesundheitsfürsorge - das sind nur ein paar der Themen, für die Ulrike Freundlieb (SPD) als Bürgermeisterin für Jugend, Bildung und Gesundheit in den vergangenen acht Jahren verantwortlich war. Sie hat viel bewegt und einiges angestoßen, was ihr Nachfolger Dirk Grunert (Grüne) weiter verfolgen wird. Mit der RNZ zog Freundlieb Bilanz und erzählte, was Mannheim unbedingt anpacken muss.

Frau Freundlieb, was machen Sie ab dem 1. November?

Ich habe den Wunsch alles, was aus beruflichen Gründen zu kurz gekommen ist, nachzuholen. Das heißt mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben und um Hobbys auszuüben. Eben alles, was zurückstehen musste, damit ich engagiert meinen Beruf ausüben konnte. Ich danke all denen, die deshalb zurückgesteckt und mir immer wieder eine Erdung gegeben haben. Das ist mit ein Grund, warum ich diesen Menschen nun viel mehr Zeit widmen möchte. Aber ich habe auch eigene Pläne. Ich habe viel, für das ich sehr dankbar bin. Das möchte ich zurückgeben und mich ehrenamtlich engagieren. Und ich möchte weiter lernen und arbeiten - das heißt, ich suche mir eine spannende berufliche Herausforderung. Ich werde also keine klassische Rentnerin sein.

Die vergangenen acht Jahre waren …

... herausfordernd, lehrreich, facettenreich, sie haben mir Begegnungen mit Menschen ermöglicht, sie haben mir eine überwältigende Themenvielfalt offeriert und die Möglichkeit gegeben, etwas für die Stadtgesellschaft zu tun - und darüber bin ich sehr glücklich.

Auf welche Dinge sind Sie stolz?

Die Themen Schule, im Sinn von Schulsanierung und -entwicklung, und Kinderbetreuung sind herausragend. Ich glaube, in beiden Themenfeldern sind wir in den letzten acht Jahren ein riesiges Stück vorangekommen. 2000 frühkindliche Bildungsplätze sind bereits geschaffen oder vom Gemeinderat beschlossen und werden realisiert. In der Schulkindbetreuung und beim Ausbau von Ganztagsplätzen sind es 3420. Damit haben wir landes- und bundesweit Maßstäbe gesetzt. Wir haben den Zuschnitt des Dezernats geändert und die drei Fachbereiche Jugend, Bildung und Gesundheit zusammengefasst. Das war eine der größten Herausforderungen, hat aber wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Mit diesen drei Fachbereichen, mit ihren Zuständigkeiten und Angeboten wollten wir eine biografiebegleitende Bildungskette schaffen. Die vergangenen acht Jahre haben gezeigt, dass das gelungen ist.

Sie haben das Meldesystem Kinderbetreuung (Meki) eingeführt. Eltern beklagen allerdings, dass sie sehr spät Rückmeldung bekommen. Gibt es da Möglichkeiten zur Optimierung?

Meki ist ein Portal, bei dem Sie angeben, dass Sie einen Betreuungsplatz suchen und drei Wunschkitas angeben können. Es ist kein Vergabesystem, Meki macht keine Zusage oder vergibt Betreuungsplätze. Wir haben mit den Trägern die Vereinbarung getroffen, dass die aufnehmende Einrichtung die Zusage macht. Dass diese Unzufriedenheit existiert, liegt daran, dass wir trotz der enormen Aufbauleistungen noch immer nicht genügend Kapazitäten haben. Deshalb gibt es Eltern, die keinen Platz finden. Dann kommt die Servicestelle Meki und versucht, sie bei der Suche zu unterstützen. Bisher hatten wir immer das Glück, dass eine Lösung gefunden wurde. Wir haben viele Plätze geschaffen und noch mehr bewilligt, aber das bedeutet nicht, dass wir ein bedarfsgerechtes Angebot haben. Es gilt, den Ausbau voranzutreiben.

Woran hakt es denn beim Betreuungsausbau?

Der hakt zum einen, weil wir nicht genügend freie Grundstücke haben und zum andern, weil wir einen Boom in der Bauwirtschaft haben und kaum noch Handwerker bekommen. Es hakt aber auch, weil es Konflikte gibt. Im Lindenhof haben wir eine Fläche gefunden, auf der wir bauen könnten. Jetzt gibt es Initiativen, die sich lautstark dazu äußern, dass für die Kita Bäume gefällt werden müssen. Der Bau einer Kita kommt leider immer wieder an den Punkt, an dem entweder ein Mangel herrscht oder ein Konflikt besteht.

Was muss auf den Weg gebracht werden, um Mannheim in Sachen Bildung zukunftsfähig zu machen?

Wir brauchen einen Konsens von Politik, Verwaltung und Bevölkerung, der besagt, dass dem Kita-Bau eine hohe Priorität zukommt. Dieser Priorität müssen dann der entsprechende Wille und die entsprechenden Mittel folgen. Sprich - in der Zukunft muss man bauen, bauen, bauen. Im Schulkindbereich haben wir zwei unterschiedliche Formen: die Ganztagsschule und die Betreuung außerhalb der Schule. Man muss entscheiden, was man möchte, denn beides ist weder finanziell noch ressourcentechnisch zu leisten. Ich würde die Ganztagsschule wählen. Das ist ein qualitativ extrem hochwertiges Bildungsangebot, das individuell auf die Talente eines jeden Kindes ausgerichtet ist. Die Ganztagsschule garantiert mit einer hohen Zuverlässigkeit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengleichheit in Sachen Bildung für die Kinder.

Bei den "Frühen Hilfen" haben sie Gesundheit mit Bildung gekoppelt. Warum?

Frühe Hilfen, wie Beratungsangebote der Kinderkrankenschwester für die Eltern von Neugeborenen, gab es auch schon vor meiner Amtszeit. Wir haben aber das Themenfeld Gesundheit in seiner Funktion als Unterstützer und eigentlich sogar Garant für gute Bildungschancen, gesundes Aufwachsen und damit verbunden eine spätere wirtschaftliche Unabhängigkeit neu definiert und Maßnahmen entwickelt. Dabei handelt es sich um Unterstützungsleistungen, die bei der frühkindlichen Entwicklung beginnen und bis zur Berufswahl und danach reichen. So haben wir entscheidende Weichen für die Armutsbekämpfung und die Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg gestellt.

Als Dezernentin haben Sie Projekte auf den Weg gebracht, die in Ihrer Amtszeit nicht mehr realisiert werden - Stichwort "Trinkerraum" oder Neubau der Stadtbibliothek. Fällt das Loslassen schwer?

Das waren dicke Bretter, die wir da gebohrt haben. Ich werde die Eröffnung des alkoholakzeptierenden Aufenthaltsraums für die Trinker- und Drogenszene in der Tat nicht mehr als Dezernentin erleben. Sie ist für Frühjahr 2020 geplant, und ich bin guten Mutes, dass es so kommt. Insofern kann ich gut loslassen. Das ist beim Neubau der Stadtbibliothek genauso. Die Eröffnung im Quadrat N 2 ist für 2023 geplant. Ich habe die letzten Monate meiner Amtszeit genutzt, den Projektplan, die Ausschreibung und den Architektenwettbewerb auf den Weg zu bringen. Der Startschuss ist gegeben, deshalb kann ich auch hier gut loslassen. Ich werde den Fortschritt dann interessiert als Bürgerin verfolgen.