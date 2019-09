Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Ein Buch zum Thema ‚Alte Schachteln’ - da mache ich nicht mit. Das ist eine Beleidigung." Mit Reaktionen wie diesen sah sich Ulrike Thomas mehr als einmal konfrontiert. "Aber genau darum geht es mir ja", sagt die Autorin und erklärt, warum sie für ihren provokanten Buchtitel bewusst einen Begriff aus dem 16. Jahrhundert gewählt hat.

"Alte Schachteln" ist eine abwertende Bezeichnung für ältere Frauen, deren beste Jahre vermeintlich vorüber sind. "Von wegen", sagt Ulrike Thomas. Das finden auch die 20 Mannheimerinnen, die sie in Wort und Bild porträtiert hat. "Für mich sind alte Schachteln sogar Schatzkästchen", lautet etwa deren Credo. "Denn sie bergen Kostbarkeiten und Geheimnisse."

Die promovierte Diplom-Psychologin, Feministin und frühere Grünen-Stadträtin arbeitet seit 1997 in ihrer eigenen Praxis in Mannheim. Ulrike Thomas beschäftigt sich insbesondere mit der Lebenssituation älterer Menschen.

Das Thema ihrer Doktorarbeit lautete: "Depressive Symptomatik bei Frauen im Alter". Im Lauf der Jahre habe sie vielen Frauen gegenüber gesessen, die weit über ihre Erschöpfungsgrenze hinaus gegangen seien. Frauen, die Familie und Beruf perfekt unter einen Hut bringen und optisch der Norm entsprechen wollten.

Nicht wenige würden sich zeitlebens am Idealbild einer makellosen, schlanken Frau ohne Falten abarbeiten. "Das Ziel meines Projekts ist es, ältere Frauen sichtbar zu machen und zu zeigen, dass sie keineswegs uninteressante alte Schachteln sind. Ihre Lebensläufe sind spannend", erzählt sie.

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung fragte sie ihre Interviewpartnerinnen zwischen 70 und 88 Jahren gezielt nach deren Alter. Ihre Lebensgeschichten erzählen von frühen Ehen - nicht selten, um dem Elternhaus zu entkommen. Von Berufswünschen, die sie nicht verwirklichen durften. Von schwierigen Herkunfts- und Lebensbedingungen und zugleich von Durchsetzungsvermögen, Neugier, und Kreativität.

"Alle sind auf ihre Art Überlebenskünstlerinnen, die schon in der Kindheit Strategien entwickelt haben, um Hindernisse zu überwinden", resümiert die Autorin. Sei es, dass sie in einer Jugendgruppe oder im Sportverein Rückhalt und Anerkennung fanden oder sich künstlerische Fähigkeiten erwarben, die sie auch heute noch mit Freude nutzen.

Keine der 20 Porträtierten lässt sich im Alter aufs Abstellgleis schieben. "Das Glas ist halb voll", bringt es eine von ihnen auf den Punkt. Die Frauen gestalten ihren Alltag und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Sie wagen Neues und justieren nach. Die Ordensfrau Walburgis Kiefer (77) beispielsweise ist als Oberin nach wie vor Teil der Klinikleitung im Theresienkrankenhaus.

Karin David (70) interessiert sich für Volkswirtschaftslehre, Politik und Kunst und besucht regelmäßig Vorlesungen an der Uni. Die Tochter des ehemaligen Mannheimer Bürgermeisters Manfred David tourt mit ihrem Wohnmobil ans Meer und in die Berge.

Marianne Bossert (86) singt aktiv im Kirchenchor, begleitet sterbende Weggefährten und hat ihre lebenslang gemachten Notizen in einem Buch veröffentlicht. Lucie Krusche (80) ist Mitbegründerin der "Mannheimer jungen Alten". Die passionierte Malerin vermittelt Grundschulkindern den Spaß an kreativer Beschäftigung.

Manches Interview dauerte bis zu fünf Stunden. "Mir war wichtig, dass die Frauen sich wohlfühlen. Jedes Wort, jedes Komma im Buch ist daher mit ihnen abgestimmt", sagt Thomas, die auch die Fotos gemacht hat. Porträtbilder voller Leben und Lebenslust, die in einer Wanderausstellung mit dem Titel "Alte Schachteln" zu sehen sind.

Die Vernissage ist am Donnerstag, 12. September, um 18 Uhr in der Mannheimer Abendakademie. Vom 27. Oktober bis 30. November wird die Ausstellung im ThomasCarree in Neuostheim gezeigt, wo Ulrike Thomas am 2. November im Rahmen der Langen Nacht der Kunst und Genüsse aus ihrem aktuellen Buch vorliest.

Info: "Alte Schachteln", erschienen im Verlag regionalkultur, ist unter der ISBN 978-3-95505-138-9 für 16,90 Euro im Buchhandel erhältlich.