Wolfgang Hagmann mit einem Wagen voller Bananen, Pfirsiche und Salat, die bei Scheck-In in der Kurfürstenanlage für ihn bereitstehen. Schätzungsweise 500 Menschen in Heidelberg werden mit Hilfe der Heidelberger Tafel regelmäßig satt. Foto: Hentschel Von Julia Lauer Heidelberg. Morgens um 8.45 Uhr geht es los, Wolfgang Hagmann hat sich auf den Fahrersitz des Kühlwagens geschwungen, und als Erstes steuert er den Scheck-In in der Kurfürstenanlage an. Er parkt den weißen Mercedes, auf dem das orangefarbene Logo der Tafel prangt, vor dem Hintereingang und beginnt zu sichten, was dort für ihn bereitsteht: kistenweise reife Bananen, Salat und Auberginen außerdem Abgepacktes, Eier und Fleisch. Hagmann nimmt sich zügig Kiste für Kiste vor und prüft die Ware. Der Großteil dessen, was er vor der Abfalltonne bewahrt, sieht appetitlich aus. Nach einer Dreiviertelstunde hat er 26 Kisten mit Essbarem auf der Ladefläche verstaut. Hagmann ist seit sieben Jahren im Ruhestand. Er spielt auch gerne Bratsche im Streichquartett, erzählt er, aber um seine Zeit sinnvoll auszufüllen, reicht ihm das nicht. Deshalb sorgt der emeritierte Professor für Biochemie dafür, dass sie Abnehmer finden: all die Bananen und Äpfel, die hier und da ein paar Druckstellen haben, der Kopfsalat, bei dem ein paar äußere Blätter welk sind. Ganz zu schweigen von Mangos, Papayas und Ananas ohne jeglichen Makel. Warum sie nicht verkauft werden, kann auch Hagmann nicht erklären. Wichtiger ohnehin: Er weiß, wer sich darüber freut. Hintergrund > Für die Tonne: Das Brot nicht mehr ganz frisch, Salat mit ein paar welken Blättern – in Deutschland landen jedes Jahr zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, schreibt das Bundeslandwirtschaftsministerium. [+] Lesen Sie mehr > Für die Tonne: Das Brot nicht mehr ganz frisch, Salat mit ein paar welken Blättern – in Deutschland landen jedes Jahr zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, schreibt das Bundeslandwirtschaftsministerium. > Wo die Abfälle anfallen: Den größten Anteil an Lebensmittelabfällen haben die Verbraucher: Sie sind mit 52 Prozent für mehr als die Hälfte der verschwendeten Lebensmittel verantwortlich – das sind 75 Kilogramm Essen pro Kopf und Jahr. Auch Verarbeitung (18 Prozent), Gastronomie (14 Prozent) und Lebensmittelproduktion (zwölf Prozent) tragen zur Verschwendung bei. > Auf den Teller:Im August entschied das Bundesverfassungsgericht, dass Selbstbedienung in den Abfallcontainern der Supermärkte strafbar bleibt. Die Tafeln hingegen nehmen Lebensmittelspenden entgegen. 940 Tafeln in Deutschland retten so nach Angaben des Dachverbands 265.000 Tonnen Lebensmittel im Jahr. jul

Hagmann muss die Ware erst prüfen, bevor er sie verlädt. Manches sortiert er aus: Pfirsiche mit schimmeligen Stellen zum Beispiel, Salat in Tüten und Fischsalat, bei dem das Verbrauchsdatum – nicht zu verwechseln mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum – überschritten ist. "Rechtlich sind wir Zwischenhändler", erklärt Hagmann. Auch deshalb muss er so genau hinschauen. Kaum ist das erledigt, steuert er den nächsten Supermarkt in der Bahnhofstraße an. Auch da erwartet man ihn schon.

Vor 25 Jahren gründeten Heidelberger Studenten der Medizin und der Rechtswissenschaften die hiesige Tafel, auch angehende Lehrer waren dabei. Die Idee stammte aus New York, zwei Jahre zuvor war in Deutschland die erste Tafel gegründet worden. Die Heidelberger Tafel war die erste in Baden-Württemberg. Von den Teilnehmern der ersten Generation ist heute niemand mehr dabei, aber Wolfgang Hagmann kennt die Erzählungen, wonach seine Vorgänger die Lebensmittel noch mit Fahrrädern transportierten.

Damit holten sie zum Beispiel Brot bei der Handschuhsheimer Bäckerei Stoll ab, dem ersten Kooperationspartner der Heidelberg Tafel. Ein Vierteljahrhundert später ist die Idee aktueller denn je: Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll, – Obst und Gemüse, Brot, Milchprodukte.

Längst ersetzen zwei moderne Lieferfahrzeuge die Drahtesel aus der Anfangszeit. Spenden haben die Anschaffung der Kühlwagen möglich gemacht. Jeden Tag schwärmen mindestens zwei der rund 50 Vereinsmitglieder aus, um nach einer festgelegten Route Lebensmittel von den Supermärkten zu holen und sie zu den Empfängern zu bringen. Menge und Art der Lebensmittel variieren. "In der vergangenen Woche gab es zum Beispiel kaum Brot", berichtet Hagmann. An Montagen, wenn er die Tour fährt, stehen zehn Abholstationen und fünf Empfänger auf dem Fahrplan. Zwei bis drei Autoladungen kommen während seiner Schicht fast immer zusammen.

"Wir sorgen dafür, dass 150 Tonnen Lebensmittel im Jahr zu Bedürftigen kommen", wird später Manfred Heuser zusammenfassen, der sich wie Hagmann für die Tafel engagiert, seit er im Ruhestand ist. Es ist also eine ganze Menge, die zusammenkommt – und das, obwohl der Handel nur für insgesamt vier Prozent der Lebensmittelabfälle in Deutschland verantwortlich ist. 500 Menschen in Heidelberg würden regelmäßig mit Hilfe der Tafel satt, schätzt Heuser – etwa in der Kinderlernhilfe im Mörgelgewann, im Frauenhaus in der Mannheimer Straße oder auch in der Obdachlosenunterkunft in der Henkel-Teroson-Straße. Aus dem, was die Tafeln bringen, wird dort ein Mittagessen gekocht oder die Mitarbeiter reichen sie an Abnehmer weiter, so wie in der Handschuhsheimer Verteilstation. Die Tafel-Mitarbeiter selbst haben nur wenig Kontakt mit den Endverbrauchern. "Von allen Tafeln in Deutschland sind wir die einzige, die keinen Laden hat", erzählt Heuser.

Meistens halten sich Angebot und Nachfrage die Waage. In den vergangenen Monaten aber habe das Angebot überwogen, berichtet Hagmann. Infolge der Corona-Pandemie hätten nicht nur Supermärkte, sondern auch Firmen Waren angeboten. "Beispielsweise rief SAP an und fragte: Braucht Ihr 5000 Liter Milch?", erinnert er sich. Gleichzeitig waren manche Einrichtungen auf Abnehmerseite geschlossen oder das gemeinsame Mittagessen fiel aus.

Was dann? Die Tafel darf die Lebensmittel nur an Bedürftige verteilen, erzählt Hagmann. Das legen die Richtlinien der Tafeln fest. Zuletzt versorgten Hagmann und seine Mitstreiter deshalb auch Abnehmer in der Region, etwa in Heddesheim. Oder sie riefen bei Foodsharing Heidelberg an, einer internationalen Initiative, die sich ebenfalls der Rettung von unverdorbenen Lebensmitteln verschreibt – von Auberginen bis hin zu Zitronen.