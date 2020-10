Von Denis Schnur

Heidelberg. Jetzt äußern auch die Grünen Zweifel, ob das Gewann Wolfsgärten bei Wieblingen als Standort für das Landesankunftszentrum für Flüchtlinge geeignet ist. Dabei war es ihre Fraktion, die den Beschluss dazu im Juni erst möglich gemacht hatte. "Aber jetzt, vier Monate später, sind immer noch sehr viele Fragen offen", betont Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo gegenüber der RNZ. Vor allem sei unklar, ob das Areal groß genug sei, um dort Freizeitflächen zu integrieren und künftig einen angemessen Schutz vor Krankheiten zu gewährleisten.

"Man kann heute keine Unterkunft mehr bauen, ohne die Lehren aus der Corona-Pandemie zu berücksichtigen", bekräftigt auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner. Das Robert-Koch-Institut habe klare Vorgaben für solche Einrichtungen gemacht. Setze man diese konsequent um, sei undenkbar, dass auf den Wolfsgärten ein Ankunftszentrum mit Platz für bis zu 2000 Menschen entstehe. Diese Größe hatte das Land jedoch als Minimum definiert. Dazu ist ohnehin eine zweite Einrichtung mit weiteren 1500 Plätzen in der Nähe angedacht, die nur bei Bedarf genutzt werden soll. Die Grünen halten nach Rücksprache mit Experten auf den Wolfsgärten maximal 1500 Plätze für realistisch – eher 1200. "Das sind nicht mal die Hälfte der veranschlagten 3500 Plätze", erklärt die Landtagsabgeordnete Theresia Bauer. "Auf den Wolfsgärten kann daher allenfalls eine Teillösung entstehen." Daneben brauche es einen weiteren Standort – oder es brauche eben eine andere Lösung.

Das sei eigentlich allen Beteiligten klar. Doch weder Oberbürgermeister Eckart Würzner noch CDU-Landesinnenminister Thomas Strobl würden das bisher kommunizieren – oder gar nach einer tragfähigen Lösung suchen. So gehe wertvolle Zeit verloren. Außerdem nehme Würzner in Kauf, dass in Heidelberg eine Debatte um den Standort tobe – ohne dass klar sei, ob die Wolfsgärten überhaupt sinnvoll seien. "Eine Spaltung über ungelegte Eier" entstehe so, sagt Brantner und findet: "Da müsste der OB eigentlich sagen:,Das tue ich meiner Stadt nicht an!’"

Stattdessen würden seit Juni weder Würzner noch Strobl erklären, ob die Bedingungen erfüllt werden können. Unter diesen Umständen sei ein möglicher Bürgerentscheid absurd: "Man kann ja nicht über einen Teil des Ankunftszentrums abstimmen, wenn unklar ist, wie der zweite Teil aussehen soll", so Brantner.

Das ärgert die Grünen vor allem, weil sie selbst beim Innenministerium und der Stadt mehrfach nachgehakt haben – zuletzt mit einem längeren Fragenkatalog an OB Würzner. "Aber die Antworten sollen wir erst am 17. November bekommen", zeigt sich Cofie-Nunoo enttäuscht – das wäre nach dem Ende der Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren. Außerdem könnte sich dann der Gemeinderat erst am 17. Dezember damit befassen – in derselben Sitzung, in der er über einen möglichen Bürgerentscheid beraten müsste. "Das ist äußerst unbefriedigend und fahrlässig", so der Fraktionschef.

Doch nicht nur wegen des Bürgerbegehrens seien Antworten dringend notwendig. Auch der Gemeinderat brauche Klarheit: "Wir als Fraktion wollen die Wolfsgärten nur als Standort, wenn dort ein vorbildliches Ankunftszentrum realisiert wird." Deswegen habe man beim Beschluss ja eine Reihe von Anforderungen festgeschrieben. "Wenn das Land die nicht erfüllt, können wir dem nicht zustimmen." Ob die Grünen in dem Fall sogar das Bürgerbegehren gegen ihren eigenen Beschluss unterstützen würden, wollen sie noch nicht sagen. "Wir brauchen erst die Fakten. Dann können wir schauen, ob und wie das passt", sagt Bauer. Sie betont aber auch: "Wenn herauskommt, dass die Wolfsgärten sinnvollerweise nicht umsetzbar sind, muss der Beschluss des Gemeinderates korrigiert werden."

Dabei sind sich die Grünen-Parlamentarier aus Stadt, Land und Bund durchaus bewusst, dass eine Abkehr von den Wolfsgärten dazu führen würde, dass das Zentrum zunächst weiter in Patrick-Henry-Village (PHV) bleiben – und so die Entwicklung zum neuen Stadtteil verzögern würde. "Wir wollen natürlich weiterhin, dass PHV so schnell wie möglich entwickelt werden kann – aber nicht um jeden Preis", betont Cofie-Nunoo. Das könne bedeuten, dass die Suche nach einem neuen Standort wieder von vorne beginne. "Das will natürlich niemand", so Brantner. "Aber es wäre besser, wir sind jetzt wieder bei Null – als erst in zwei Jahren."