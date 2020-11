Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Gute Wissenschaft muss gut verständlich sein – davon ist man bei der Heidelberger Klaus Tschira Stiftung überzeugt. Seit vielen Jahren fördert sie die Wissenschaftskommunikation, gründete etwa mit dem Karlsruher Institut für Technologie das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik). Wie sich die Präsentation von Forschung und das Gespräch darüber verändern und wie man Zweifeln begegnen kann, erklärt Prof. Carsten Könneker (48), Geschäftsführer der Stiftung, im Interview.

Herr Prof. Könneker, der Wissenschaft wird immer wieder vorgeworfen, sie sei wirklichkeitsfremd und scheue Öffentlichkeit. In der Pandemie kommt aber kaum jemand mehr an ihr vorbei, man findet sie auf allen Kanälen und zu jeder Sendezeit. Erleben wir da gerade einen entscheidenden Wandel in der Wissenschaftskommunikation?

Durch die Pandemie ist die Nachfrage nach wissenschaftlicher Erklärung natürlich enorm gestiegen, der Bedarf an Wissenschaftskommunikation ist auf Seiten der Gesellschaft sehr groß. Aber der fundamentale Wandel in der Wissenschaftskommunikation ist eigentlich schon durch die Digitalisierung und die Geburt von Social Media erfolgt.

Können Sie das genauer erklären?

In der frühen Geschichte der Wissenschaft, ab der Renaissance, war es normal, dass Wissenschaftler sich erklären, etwa gegenüber Mäzenen, aber teils auch der Bevölkerung. Im 20. Jahrhundert, nachdem neben Presse auch Rundfunk und Fernsehen als Massenmedien etabliert waren, übernahmen vor allem Journalisten diese Aufgabe. Noch Ende des 20. Jahrhunderts hatte man als Wissenschaftler ja, anders als heute, nicht die Möglichkeit, seine Arbeit selbst massentauglich zu erklären. Man konnte natürlich ein Sachbuch schreiben und hoffen, dass man eine hohe Auflage erzielt, aber letztlich war man darauf angewiesen, dass Wissenschaftsjournalisten die eigene Arbeit in die Gesellschaft tragen.

Heute sind Wissenschaftler nicht mehr darauf angewiesen?

Zumindest nicht mehr in dieser Form. Durch die Digitalisierung und Social Media gibt es mittlerweile ein Riesentableau an Möglichkeiten, wie Wissenschaftler ihre Forschung selbst und nicht über Bande, also den Journalismus, kommunizieren können. Podcasts sind ein aktuelles Beispiel oder auch Youtube-Videos. Aber selbst außerhalb der digitalen Welt gibt es nun viel mehr erklärende Formate als früher, zum Beispiel den Science-Slam oder die Kinderuniversität.

Nach wie vor wird Nachwuchswissenschaftlern aber erklärt, wenn sie Karriere machen wollen, müssten sie ihre Ergebnisse über einschlägige Wege veröffentlichen. Ist dieses Wissenschaftsverständnis nicht überholt?

Es stimmt, dass die Reputationsmechanismen innerhalb des wissenschaftlichen Systems – also wer Forschungsgelder, ein Stipendium oder eine Professur bekommt –, dass sich diese nicht an Follower-Zahlen orientieren, und das ist auch richtig so. Es geht ja darum, gute Wissenschaft zu fördern und das darf nicht an eine Publikumswirkung gekoppelt sein. Es wäre nicht sinnvoll, wenn man aufgrund der aktuellen Euphorie für Wissenschaftskommunikation das System zu stark verändert. Aber ich fände es gut, wenn diejenigen Forschenden, die bei der Kommunikation neue Wege gehen, dadurch nicht in ihrer Karriere behindert werden. Wer gute Wissenschaftskommunikation betreibt, sollte dafür wertgeschätzt und nicht ausgebremst werden.

Passiert das hierzulande?

Es kommt noch immer vor, dass junge Wissenschaftler, die etwa ihre Doktorarbeit über einen Blog erklären, einen Rüffel von ihrem Betreuer erhalten mit dem Hinweis, er oder sie solle sich doch lieber um die eigenen Experimente kümmern. Wir hinken da im internationalen Vergleich immer noch hinterher. Im angloamerikanischen Raum etwa gibt es viel mehr Verständnis für Engagement in Wissenschaftskommunikation.

Wo gibt es noch Nachholbedarf?

Ich habe viele Wissenschaftler kennengelernt, die kein wirkliches Verständnis davon haben, wie Medien funktionieren und wie Journalisten ticken. Eine gewisse Medienkompetenz ist aber die Voraussetzung dafür, dass man heute Wissenschaftskommunikation betreiben kann. Da liegt ein großer Förderbedarf. Und wir müssen den Wissenschaftsjournalismus als kritischen Beobachter der Wissenschaft stärken, denn eine Welt nur mit emsig kommunizierenden Wissenschaftlern wäre defizitär.

Trotz mehr und verbesserter Kommunikation scheint die Wissenschaftsskepsis in Teilen der Bevölkerung zu wachsen. Was heißt das für die Wissenschaftskommunikation?

Die Wissenschaftsgeschichte ist voller Sackgassen und Holzwege. Wissenschaft ist keine Produzentin ewiger Wahrheiten. Manche Leute sehen das aber in ihr. Daher ist es wichtig, dass Wissenschaftler, um vertrauenswürdig zu kommunizieren, nicht nur über Ergebnisse sprechen, sondern auch über Methoden. So kann man zeigen, dass man sich an bewährte Regeln seines Faches hält, diese nach bestem Wissen und Gewissen befolgt. Wie gelangt man an das Wissen? Wie verschiebt es sich? Wenn Fragen wie diese gut kommuniziert werden, kann man auch das Vertrauen in die Forschung stärken. Leider wird das aber zu selten getan.

Gerade im Zuge der Pandemie geraten zunehmend Verschwörungstheorien in Umlauf. Ist die Legitimation der Wissenschaft aktuell besonders bedroht?

Wissenschaftliche Erkenntnisse kamen in der Geschichte immer wieder unter die Räder von Ideologien und Verschwörungsmythen. Aber die heutige Situation ist noch einmal eine andere. Das liegt im Wesentlichen an unserer digitalen, von Social Media geprägten Kommunikationswelt. Das Verbreiten von wissenschaftlich fundierten Theorien, aber eben auch von kruden, antiwissenschaftlichen Theorien ist in unserer modernen Kommunikationswelt einfach möglich. Jeder kann zum Sender werden – und das ist für die Wissenschaft ein Problem.